Merel Freriks opgenomen in WK-selectie handbalsters

Merel Freriks is opgenomen in de definitieve selectie voor het WK handbal. De oud-speelster van E&O miste door een coronabesmetting het voorbereidingstoernooi in Noorwegen, maar behoort toch tot de groep van achttien die mag afreizen naar het WK in Spanje.

De 23-jarige Freriks, die opgroeide in Borger en Emmen, voelde zich eerder deze week alweer een stuk beter. "Dus ik hoop dat ik gewoon mee kan naar het wereldkampioenschap. Met die middelen die ik heb probeer ik mezelf fit te houden." In die opzet is ze met de selectie geslaagd. In totaal zijn er achttien speelsters geselecteerd. Per duel behoren er zestien tot de wedstrijdselectie.

Het WK in Spanje begint 1 december. Nederland is regerend wereldkampioen en zit in de groep met Zweden, Puerto Rico en Oezbekistan.

Lees ook: