Kerstverlichting in Nijeveen vernield: 'Verlichte boom was onze eyecatcher'

Het gaat om fairybells die zijn vernield, een kerstboom van kerstlichtjes. Het gaat om de grote 'boom' die bij dorpshuis De Schalle staat en om twee kleinere, bij de bakkerij en op het industrieterrein. De vernielingen bij de twee kleinere boompjes vielen nog enigszins mee. Die bomen zijn inmiddels hersteld. Timmerman: "Maar niet zoals het hoort. De verlichting is kapot weer aan elkaar geknoopt." Maar die grote boom bij De Schalle valt niet meer te herstellen zegt Timmerman.

Hij baalt ervan. "Als je vanuit Meppel het dorp komt binnenrijden, zie je die meteen staan. Die staat op het mooiste plekkie. Daar hebben we over nagedacht, om daar een grote boom te plaatsen. Die verlichte boom is onze eyecatcher." Hij is niet de enige die ervan baalt. Hij vertelt dat hij vanochtend allemaal appjes kreeg van inwoners uit het dorp. "Allemaal teleurstelling." Voor bij De Schalle wordt nu een nieuwe 'boom' aangeschaft. De schade bedraagt rond de 500 euro.

Deze verlichte boom bij de entree van Nijeveen is vernield. (Rechten: Ondernemend Nijeveen)

Timmerman kan er ook niet bij waarom iemand dit moet vernielen. "Dit moet iemand zijn geweest die niet uit Nijeveen komt. We denken dat het gedaan is door een groepje jeugd die door Nijeveen is getrokken. Dit is niet een grote stad hé. Vaders en moeders vragen al aan hun kinderen of ze hier meer van weten."

Kerstbomenwedstrijd

Nijeveen is trots op de verlichting. Timmerman is dat ook. "Het is zo harstikke mooi." Met kerst maakt het dorp er een sfeervol feestje van. Ondernemend Nijeveen houdt ook dit jaar weer een kerstbomenwedstrijd: welke straat of buurt de mooiste versierde kerstboom heeft. "Daar zijn 36 aanmeldingen voor gekomen. Dat is hartstikke mooi. Wij leveren die bomen en als aanvulling versieren we Nijeveen met elf lichtbomen." Het gaat om drie grote en acht kleine, verspreid over het dorp.

De elf bomen zijn zaterdag geplaatst. De vereniging is er een de hele dag mee bezig geweest, met zeven man. "Het is niet zomaar even die masten plaatsen, ze moeten een fundering hebben", vertelt Timmerman onder meer over de werkzaamheden. En nog geen dag later is het werk grotendeels ongedaan gemaakt. Bij de boom bij De Schalle is onder meer de schakelaar onbruikbaar gemaakt.

"Dit is baldadigheid. Dit is hier niet eerder gebeurd. Het is verschrikkelijk." De handelsvereniging gaat geen aangifte doen van de vernielingen.