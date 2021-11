VKW grijpt in extremis naast zege in Jubbega, maar is wel nieuwe koploper in 1F

VKW is de nieuwe koploper in 1F (Rechten: VKW)

VKW uit Westerbork heeft in de 1e klasse F met 1-1 gelijk gespeeld tegen het Friese Jubbega. De ploeg van Karlo Meppelink leek op weg naar de zege, maar in de blessuretijd kwam de thuisploeg alsnog op gelijke hoogte. Met het gescoorde punt komen de blauwhemden wel op gelijk aantal punten met Hoogezand en op basis van doelsaldo neemt VKW de koppositie over.

VKW stond vóór vandaag tweede in de stand met 15 punten. Eén minder dan Hoogezand, maar dan ook met een wedstrijd minder gespeeld. Jubbega stond slechts op de tiende plaats. Op het Friese veld had VKW echter veel moeite om tot scoren te komen. "Dat lag ook aan het veld dat er gewoon dramatisch bij lag", aldus Meppelink na de wedstrijd. Na drie kwartier spelen was er dan ook nog niet gescoord.

Willems schiet over

De eerste kans om op voorsprong te komen was er in de tweede helft voor de ploeg uit Westerbork. Vanuit een strafschop mocht Anjo Willems aanleggen, maar hij schoot hoog over. Niet veel later maakte hij deze fout goed met een strak geplaatste voorzet op Jasper Waninge, die in een één-op-één situatie met de keeper eenvoudig kon binnen tikken.

Laten leven

Jubbega ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker en dwong VKW te verdedigen. De achterhoede van VKW leek lang stand te houden, maar in de tweede minuut van de blessuretijd stond Jubbega-speler Darryl de Vries ineens vogelvrij bij de tweede paal. Daar liet hij Martijn Mulder kansloos en tekende voor de 1-1. VKW kreeg daarna net buiten het zestienmetergebied nog een vrije trap, maar kwam niet tot scoren.

"Ik vond ons vandaag de bovenliggende partij, maar we hebben het een beetje laten liggen", aldus Meppelink. "Als Anjo die penalty erin had geschoten, was de wedstrijd misschien anders geëindigd. Maar nu laat je Jubbega leven. Zelf weet hij ook niet goed waar het misging, maar hij raakte de bal volledig verkeerd en die zeilde hoog over. We verdedigden in de slotfase best goed, maar we werden ook wat onrustig. Eén voorzet valt vervolgens precies achter onze keeper en gaat erin. Soms zit het mee en helaas zat het vandaag tegen."

Stand

Na acht wedstrijden is VKW met 16 punten nu koploper in de 1e klasse F. Dat is evenveel als Hoogezand, maar het doelsaldo van 27 doelpunten voor en 10 tegen is beter dan die van de Groningers. "Stel je voor dat er niet meer gespeeld wordt, dan zijn we de zogenaamde Herbstmeister, al koop je daar natuurlijk niks voor. Het liefst spelen we gewoon door. We zijn prima bezig en ik ben trots op hoe onze ploeg dit seizoen speelt."