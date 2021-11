Feestpakketten voor minima: 'We kunnen eindelijk Sinterklaas vieren'

"Het is heel erg dat er zoveel gezinnen zijn die een pakket nodig hebben", zegt Ellenbroek. "We hopen dat we ze zo een beetje blij kunnen maken en dat ze een fijn sinterklaasfeest kunnen vieren."

Schoen zetten

Tijdens het opruimen van haar huis kwam Ellenbroek veel ongebruikt speelgoed tegen van haar kinderen. In plaats van het weg te gooien, besloot ze het te doneren. Ze kreeg hulp van andere mensen die speelgoed of geld doneerden. "Elk pakket is afgestemd op de leeftijd en interesse van het kind. Het ene kind vindt barbies bijvoorbeeld helemaal geweldig en het andere kind niet. Dus elk pakket is uniek."

De buurvrouw van Ellenbroek mag ook een pakket in ontvangst nemen. "We kunnen eindelijk Sinterklaas vieren", zegt Gea van Calkar. "Mijn zoontje heeft al een paar keer zijn schoen gezet, maar dan zat er niks in. Soms een kleinigheidje, maar vanavond gaat de schoen goed vol!"

Luisterend oor

Gezinnen die in aanmerking wilden komen, konden zich aanmelden. Naar een bewijs van een laag inkomen vroeg Ellenbroek niet, maar ze vroeg wel waarom ze het pakket nodig hebben.

"Ik kan natuurlijk niet in detail de verhalen vertellen, maar ik hoor van alles. Het is echt heel verschillend." Ellenbroek leest soms met tranen in haar ogen die verhalen. "Er komt heel veel meer bij kijken dan alleen leuk speelgoed rondbrengen. Er komen ook verhalen voorbij die je echt een luisterend oor moet bieden. Dat hoort er ook bij."

Kerst

De pakketten worden zowel in Groningen als Drenthe afgeleverd. "We gaan onder meer naar Veendam, Winschoten, Stadskanaal, Borger en Assen. Dus we zijn wel de hele dag bezig."

En dan, uitrusten? Zeker niet. Ellenbroek is ook al bezig met de kerstpakketten. "Maar na de kerstdagen is het wel even tijd voor rust."

