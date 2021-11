Kelderkraker tussen Emmen en SDO eindigt in remise: 1-1

Het onderonsje in de kelder van de Hoofdklasse A is vanmiddag in gelijke stand geëindigd. Vv Emmen en SDO speelden met 1-1 gelijk. Daarmee lijkt het erop dat de Emmenaren de grote klap in en tegen Noordwijk (8-1) vorige week nog niet hebben verwerkt. Emmen blijft met tien punten op de 14e plek op de ranglijst van de Hoofdklasse A staan.

Valse start

Je zou kunnen denken dat de verliespartij tegen Noordwijk vorige week nog zijn sporen had achter gelaten bij Emmen. Al na vijf minuten spelen keek de ploeg van trainer Kevin Waalderbos tegen een 0-1 achterstand aan. Volgens Waalderbos was er echter geen sprake een klap. "Ik heb deze week niets meer van die klap gemerkt bij de jongens. Wij gaven de eerste goal gewoon op een presenteerblaadje weg." Via een ingooi bij de middellijn werd de bal na twee misstappen makkelijk weggeven aan de gasten uit Bussum. "Een valse start", stelt de trainer van de Emmenaren.

Ondanks de tegentreffer herpakten de Emmenaren zich. "Na die tegentreffer reageerde het team goed. Wij waren in die fase de betere in het spel. Dit werd alleen niet uitgedrukt in veel kansen," geeft Waalderbos aan. In de 29e minuut beloonde Emmen zichzelf wel met de gelijkmaker. Pelle de Vries bracht het team terug op gelijke hoogte.

Weerstand

De opleving in de eerste helft werd alleen niet teruggezien in het tweede bedrijf van de wedstrijd. "We werden slordig en SDO creëerde kansen. Een tweede goal moest voorkomen worden. We mogen blij zijn dat het 1-1 is gebleven", stelt de trainer van de Emmenaren. Hij ziet de wedstrijd tegen de hekkensluiter niet als eentje die gewonnen moest worden. "We blijven reëel. Weerstand bieden in de Hoofdklasse blijft lastig voor ons. De uitslag van vanmiddag is een terechte."

Nieuwe kans

Indien er in de tussentijd niet anders beslist wordt en de wedstrijd ondanks de aangescherpte coronamaatregelen volgende week door gaat, wacht vv Emmen een uitwedstrijd tegen VOC in Rotterdam. Als de nummer tien op de ranglijst met twaalf behaalde punten lijkt het op papier een tegenstander waar een nieuwe kans voor de Emmenaren om punten te pakken. "We hebben een lastige serie met wedstrijden tegen de nummers 1 tot en met 3 van de ranglijst achter de rug. We zijn opgeladen en zien de komende weken kansen om punten te pakken", vindt Waalderbos.