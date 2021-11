SVZ neemt heft in handen in 3e klasse B

SVZ uit Zeijen is na vandaag de nieuwe koploper in de 3e klasse B. De ploeg van trainer Max Hulsinga won vandaag op eigen veld met 4-1 van Siddeburen en neemt daarmee het heft over van Forward GSAVV. "We hebben geleerd van vorig jaar en smachten naar meer."

Sinds Max Hulsinga trainer is van SVZ heeft de ploeg nog niet één volledig seizoen gespeeld en na een snelle opkomst vanuit de vijfde klasse blijven de Zeijenaren al een paar jaar steken in de derde klasse. Daar leek in het eerste jaar onder de leiding van Hulsinga verandering in te komen, maar corona gooide roet in het eten. In het tweede jaar werden nadrukkelijk titelaspiraties uitgesproken, maar die bal werd keihard terug gekaatst. Na vier wedstrijden en slechts drie punten zorgde de lockdown dit keer juist voor de redding.

Terug aan het front

Dit jaar is de ploeg van Hulsinga weer terug op sterkte en terug aan het front in de 3e klasse B. "Vorig jaar hebben we de fout gemaakt om na een goed seizoen volop uit te spreken om voor de titel te gaan, maar we waren enthousiast en hadden over de zomer wat meer kwaliteit erbij gekregen", laat de hoofdtrainer weten. "Daarmee zorg je wel voor veel strijdlust bij de tegenstanders en dat konden we op het veld merken. Tegelijkertijd hadden we moeite om onze versterkingen in te passen binnen het systeem."

Dit jaar stonden trainer en ploeg met een compleet ander instelling aan de start van het seizoen. "We hebben pas op de plaats gemaakt en hebben geleerd dat we elke week ons beste spel moeten brengen. De groep is erop gebrand om te laten zien wat we echt in huis hebben."

Stap naar de tweede klasse

Nu de ploeg uit Zeijen bovenin weer meedoet wil Hulsinga ook voorzichtig vooruit kijken. "Deze ploeg heeft altijd gezegd dat ze voor SVZ blijven spelen zolang er nog progressie in zit en dat laten we nu ook weer zien. De ploeg smacht nog altijd naar meer. Ik denk ook dat we de stap naar de tweede klasse kunnen maken en dat het voetballend dan zelfs iets makkelijker voor ons zou worden. We zouden zeker niet voor degradatie spelen. Voor nu hopen we eerst dat we kunnen blijven voetballen en dat we daarin een periode kunnen pakken. Daarna kijken we waar het schip strand."