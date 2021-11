Novemberweer voorkomt grote drukte op laatste koopzondag voor Sinterklaas

Maar hoewel het aantal winkelende mensen wat aantrekt in de loop van de middag, blijft de gehoopte drukte uit. "Gelukkig was het gisteren wat drukker", vertelt centrummanager Arnold Schuurman. "Maar het weer houdt de mensen nu wat van de straat."

De dagen voor pakjesavond zijn belangrijke dagen voor ondernemers. "Met name winkels in de cadeaubranche maken deze dagen meer omzet", gaat Schuurman verder. "Denk aan speelgoedwinkels, cosmetica en huisinrichting. In deze tijd moeten zij zo'n 20 tot 30 procent van hun jaaromzet draaien."

Wispelturig

Maar dan wel vóór vijf uur, want vanaf vandaag moeten alle niet-essentiële winkels om die tijd sluiten omwille van de coronamaatregelen. De meeste winkels sloten voorheen al rond zes uur de deuren, dus veel impact heeft het niet. Daarom hebben de meeste winkelondernemers wel begrip voor de maatregel. "Ik ben al lang blij dat we niet weer helemaal moeten sluiten", zegt Sandra Helder. Aan het begin van de winkelstraat runt ze een winkel met vintage artikelen. "Het beleid is wel wat wispelturig wat mij betreft, maar ik zou niet graag in de schoenen willen staan van de mensen die de beslissingen maken."

Daar sluit Hans Voogd zich bij aan. "Ik vind het erger voor de horecasector. Die is voor een groot deel afhankelijk van de avonduren, waardoor zij meer omzet misloopt", zegt de kledinghandelaar.

Spreiden

Hoewel ook centrummanager Schuurman begrip heeft voor het beleid, had hij juist meer gezien in een spreiding van het winkelend publiek. "De piek ligt nu op zo'n koopzondag als vandaag tussen één en vijf uur", zegt hij. "Als de sluitingstijd om zes uur of zeven uur was geweest, dan had je het winkelende publiek kunnen spreiden. Dat kan nu niet waardoor je alsnog een piek krijgt midden op de dag."

Volgens Schuurman voelt het alsof de ondernemers vleuggellam worden gemaakt. "De maatregelen zijn logisch, maar neem ons mee in de beslissing. We voelen de urgentie, maar willen ook graag meedenken. Het gevoel leeft nu dat we niet gehoord worden."

