De week van Drenthe: hoge uitval bij verpleeghuizen en vluchtelingen opgevangen bij TT

In Drentse verpleeghuizen is de nood inmiddels zo hoog, dat de noodklok wordt geluid. Alleen het hoogst noodzakelijke kan nog worden gedaan voor bewoners. Daarom richt het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen zich op vrijwilligers.

Het bedrijf Tullip Energy wil aardwarmte gaan winnen bij Emmen uit een NAM-gasput op drie kilometer diepte. "We schatten dat er wel 12 megawatt aan thermische warmte permanent uit het water te halen valt. Dat is goed om 5000 huishoudens mee te verwarmen - en te laten douchen - of een kleine tien tuinbouwbedrijven van warmte te voorzien", zegt Nico Kuipers, van het bedrijf.

Opvang vluchtelingen

Evenementenlocatie Expo bij het TT Circuit Assen wordt toch een noodopvang voor vluchtelingen voor wie geen plek is in het azc in Ter Apel. Dat werd woensdag bekend. Een dag later kwamen de eerste vluchtelingen al aan. In eerste instantie is er plek voor 150 mensen. Dat aantal kan worden uitgebreid naar 500. De evenementenhal is in principe drie weken beschikbaar gesteld als noodopvang, maar die periode kan verlengd worden tot eind maart.

Aan het einde van de week lekten de nieuwste coronamaatregelen al uit. Die maatregelen zijn bedoeld om het hoge aantal besmettingen terug te dringen. De horeca krijgt hierbij opnieuw een zware klap te verduren: elke dag moeten de deuren om 17 uur sluiten. "We werken met veel producten uit de regio, zoals tamme kastanjes en wild. Voor een kok is dit de mooiste tijd om aan het werk te zijn. Om mensen te verwennen. Dat wordt nu weer op de rem gegooid en is hartstikke zonde", zegt Gerard Jellema, kok bij Dorpsrestaurant De Lange in Diever.

