Valthermond sterkste in zwakke derby

Daardoor blijft Valthermond in het spoor van koploper GVAV-Rapiditas, dat met 2-0 van Veendam 1894. De formatie uit Groningen heeft nu 22 punten uit 8 duels, terwijl Valthermond met 20 uit 8 eveneens nog ongeslagen is. Nieuw Buinen blijft hekkensluiter, met 2 punten uit 8 wedstrijden.

In het seizoen 2012/2013 speelde Nieuw Buinen nog in de hoofdklasse, maar dat jaar is iedereen in 'Buunermond' al lang en breed vergeten. De ploeg van trainer Lowie Piebes heeft het zwaar, net als in de voorgaande vier seizoenen. Wederom heeft het vlaggenschip in de zomerstop een jasje uitgedaan en met veel onervaren spelers hoopt Nieuw Buinen een derde degradatie in negen jaar tijd te voorkomen. Wellicht tegen beter weten in, maar Piebes is strijdbaar. "We knokken tot de laatste snik. Dat hebben we vorige week tegen Helpman (2-6) niet gedaan, maar vandaag kan ik ze niets verwijten."

Maar met knokken alleen zal Nieuw Buinen het niet gaan redden, dat bleek vanmiddag andermaal. De goede wil was er wel bij de hekkensluiter, maar de kwaliteit hield niet over. Tel daarbij op dat ook Valthermond enorm tegenviel en de zeer matige derby is verklaard. Bovendien werkte het, met blad bedekte, veld ook niet mee om er een lekker schouwspel van te maken.

Kunst voorkomt vroege beslissing

Na zo'n half uur leek de thuisclub, dus zonder goed te spelen, de buit al binnen te hebben. Door treffers van Rick Schlimback en een eigen goal van Kevin Koerts was het 2-0, toen uit het niets Nieuw Buinen op 2-1 kwam via Dennis Kunst.

Buitenkantje rechts

Na rust werd het spel er niet beter op. Valthermond had wel een overwicht, maar was slordig in de eindfase. Bovendien waren inzetten van Alwin Braakman (die voor rust nog de kruising raakte uit een vrije bal), Milan Draijer en Jens Bulle niet zuiver genoeg om de prima keepende Marcel Waarsing te verschalken. Dat lukte een kwartier voor tijd Jordy Weggemans wel. Met buitenkant rechts schoot hij Valthermond definitief naar drie punten. Die 3-1 had daarna nog in 4-1 moeten veranderen, maar invaller Stephan de Vries schoot op twee meter van de goal jammerlijk over.