Onze Club #14: De eerste nederlaag van Hoogeveen en het verdriet van vv Nieuw Buinen

Appie Schipper schiet vol bij het zien van de beelden uit het seizoen 2008/2009, toen zijn club Nieuw Buinen kampioen werd van de 1e klasse en promoveerde naar de hoofdklasse. De grote man achter de vele successen van de Buunermonders geniet ervan. Zeker na een zware periode. Privé (want hij werd ziek), maar toch ook zeker in sportief opzicht.

De glorietijden zijn inmiddels alweer een paar jaar geleden. Zonder de (onkosten)vergoedingen van Schipper is de aantrekkingskracht van Nieuw Buinen op goede, gerenommeerde spelers een stuk minder groot en met eigen, veelal onervaren, jongens is het lastig. Niet alleen in de 1e klasse, maar ook in de 2e klasse L. De oranjehemden, getraind door Lowie Piebes, staan onderaan en wachten nog op de eerste zege van het seizoen.

Misschien dat het lukt in de 8e wedstrijd van het seizoen, in de derby bij vv Valthermond: de nog ongeslagen nummer 2 in deze klasse.

Ook in aflevering 14 van Onze Club, gezien de nieuwste coronamaatregelen mogelijk de laatste van het jaar, beelden van Excelsior'31 - ACV in de Derde Divisie en Hoogeveen - TOGB in de zondaghoofdklasse. Beide Drentse clubs verloren en voor Hoogeveen betekende dat het de eerste nederlaag van het seizoen.

Daarnaast stonden de camera's van Onze Club ook langs de lijn bij De Weide - LTC (zaterdag 2e klasse J) en ZZVV - SC Lutten (zaterdag 3e klasse D).