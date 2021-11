Dick Lukkien: 'We moeten effectiever zijn'

"Daarom weten we ook niet wat we kunnen verwachten", aldus Lukkien. "We gaan van meerdere scenario's uit, al vermoed ik dat ze in ieder geval compact zullen verdedigen. Maar ook op een zeer offensief begin zullen we bedacht moeten zijn", laat de oefenmeester weten.

Almere City FC staat na 16 duels op plek 18 van de Keuken Kampioen Divisie, met 13 punten. FC Emmen staat 4e, met 30 uit 16. Het gat naar de nummers 1 en 2 in de stand, FC Volendam en Excelsior, liep vrijdag op naar respectievelijk 8 en 5 punten. "Of we in de achtervolging moeten? Nee zo kijk ik niet. Natuurlijk wil ik winnen, laat daar geen misverstand over bestaan, maar op die manier ga ik een wedstrijd niet in. We moeten gewoon presteren, een goed niveau halen. Dat is voor mij de belangrijkste component op weg naar succes. Wat vooral beter moet, als je kijkt naar het duel tegen Jong AZ vorige week (die eindigde in 0-0)? We moeten meer afdwingen en effectiever zijn."

Lukkien kan tegen Almere City FC weer beschikken over Lorenzo Burnet (hij is hersteld van corona), maar niet over Peter van Ooijen. Ook Lentini Caciano en Peet Bijen zijn niet inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen

Brouwer; Luzayadio, Araujo, Veldmate, Burnet; El Azzouzi, Vlak, Mendes; Toufiqui, Hilterman en Assehnoun.

Almere City met een oude bekende in de basis

Almere City kan tegen FC Emmen geen beroep doen op doelman Michael Woud. Hij heeft volgens Tim Bakens last van zijn schouder. Dit betekent dat Agil Etemadi weer onder de lat staat en Stijn Keller reservedoelman zal zijn in Drenthe. Naast Woud ontbreekt ook vleugelaanvaller Ilias Alhaft tegen FC Emmen vanwege een hamstringblessure, die hij opliep tijdens de warming up van de verloren thuiswedstrijd tegen MVV (0-2) vorige week.