Ruim een eeuw oud waterpompstation in Dalen opgeknapt

Op het terrein van drinkwaterbedrijf WMD, in het bosje aan de Benterdijk bevinden zich twee arbeiderswoningen, enkele waterreservoirs en twee waterpompstations, waarvan eentje niet meer gebruikt wordt. In 2012 werd officieel het nieuwe pompstation geopend, met moderne systemen. In de machinekamer van het oude pompstation lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan.

Drinkwater van Dalen naar Coevorden

Wie daar binnenloopt stuit op enorme pompmachines, aangedreven op diesel. Deze zorgden er jarenlang voor dat het water uit het reservoir naar Coevorden werd gepompt. De stad had aan het begin van de vorige eeuw zelf geen geschikt drinkwater, ontdekte men. Dus werd uitgeweken naar Dalen. In 1914 werd daar pompstation De Loo op de waterwinlocatie gebouwd door de gemeente Coevorden. De Waterleidingmaatschappij Drenthe kreeg het in 1988 in handen.

"Op het moment dat het water in de watertoren zakt of de vraag naar water in Coevorden toenam, moesten machinisten deze pompen weer aansturen", legt Eddy Wekema uit. Hij is ruim twintig jaar pompmachinist bij de WMD. Tegenwoordig is veel van zijn werk geautomatiseerd in het nieuwe gebouw, maar hij heeft dus ook achter de knoppen van het oude pompstation gestaan. "Heel vroeger werd de watertoren in Coevorden gevuld met het water uit dit pompstation."

Alarmschakelaar

Hij wijst op een van de kasten met bedieningspanelen: "Als er vroeger een storing was, ging het alarm. Maar als dat buiten werktijd gebeurde, moest dat alarm doorgeschakeld worden naar een van de twee machinisten in zijn woning op het terrein." De schakelaar wijst naar Woning Beukeveld of Woning Passman, naar de oude machinisten. "Als er dan iets mis was, moest je meteen erheen om het op te lossen. Tegenwoordig hoeven we niet meer op het terrein te wonen en kunnen we gelukkig vanaf de laptop ook heel veel doen", lacht Hekema.

Zo zag waterpompstation De Loo bij Dalen er vroeger uit, toen nog met eigen watertoren (Rechten: WMD)

In het afgelopen half jaar is er het een en ander gebeurd aan het pand van het oude pompstation. Van de buitenkant lijkt het weer als nieuw. "Nieuw wordt het natuurlijk nooit, want het is een oud gebouw. Maar we kunnen er wel weer trots op zijn", zegt monumentenadviseur Barry Gepken.

Restauratieklus

"De dakpannen moesten eraf. Dat waren kruisdakpannen, geschikt voor allerlei zware weersomstandigheden. Die hebben we met soortgelijke pannen kunnen vervangen. Daarnaast is de gevel aangepakt en vooral het metselwerk, want er zaten veel scheuren in. Alles is ten slotte weer mooi geschilderd. Hij is behoorlijk opgeknapt", aldus Gepken. Binnen hebben is onder meer het plafond aangepakt, waardoor de oude dakconstructie weer goed zichtbaar is.

Bestemming

Gepken droomt ervan om het oude waterpompstation open te stellen voor het publiek door er een museum van te maken: "Dit is uniek en kan heel leerzaam zijn. Alles is er nog te zien, van de pompen tot aan de filters." De WMD laat weten dat dat geen optie is, omdat het afgesloten terrein niet vrij toegankelijk is en het drinkwater goed beveiligd wordt.

"Ze zitten eraan te denken om misschien een nieuwe pomp naast de oude te zetten en deze te gebruiken voor een nieuw drinkwaterreservoir, naast dit gebouw", vertelt Gepken. "Het is net als bij molens: stilstand is achteruitgang. Met een nieuwe pomp heeft dit station weer een functie. Dat is het allermooiste, dat het weer in werking treedt."