Danes weer goudhaantje HODO, Sleen pakt koppositie en korfbaluitslag bij Old Forward

HODO (hier in actie tegen Dwingeloo) won opnieuw en weer was Sander Danes het goudhaantje (Rechten: RTV Drenthe/René Posthuma)

Hij verdedigende jarenlang het doel van HHC in Hardenberg, nadat hij ook al keeper was bij FC Emmen en WKE, maar inmiddels is Sander Danes bezig aan zijn tweede seizoen als aanvaller bij SV HODO. De carrièreswitch verloopt tot nu toe prima, want Danes heeft er inmiddels al vier gemaakt voor de koploper van de 3e klasse D.

Afgelopen donderdag werd Danes al matchwinner (in het inhaalduel tegen USV, die met 1-0 werd gewonnen) en gisteren flikte hij het opnieuw. Bij Sweel zorgde hij tien minuten voor tijd voor de 1-2 eindstand.

Door de zege heeft HODO nu 19 punten uit 8 duels. Dat zijn er drie meer dan Protos, dat ook nog een wedstrijd meer speelde. Eigenlijk is nummer 3, Oldeholtpade, de naaste concurrent van de formatie uit Hollandscheveld. Die ploeg heeft namelijk 12 punten uit 7 duels.

4A: Wacker dendert door

In de 4e klasse A pakte vv Wacker uit De Wijk vorige week de eerste periodetitel, maar de honger van de Drentse ploeg is nog niet gestild. De negende wedstrijd van het seizoen, op het eigen kunstgras, tegen Zandhuizen werd met ruime cijfers gewonnen. De teller bleef na een ruststand van 2-0 steken op 8-0.

Voor rust was Dennis Westerbeek twee keer doeltreffend, maar de aanvaller haalde de rust niet. Na een botsing verliet hij met een hoofdwond het veld. In de tweede helft was er geen houden meer aan, nadat Joost van der Weide de 3-0 scoorde. Via Winfred Tromop, Rob van Luin, opnieuw Van der Weide en Mark Kramer werd het 7-0. Tom Oudman zorgde voor het slotakkoord, toen de gasten door de vele blessures overigens nog maar met tien man op het veld stonden.

Wacker heeft nu 25 punten uit 9 wedstrijden in de 4e klasse A. Havelte, dat niet in actie kwam dit weekend, volgt op plek 2 met 19 punten uit 8 wedstrijden. Nummer 3, Kraggenburg, heeft 17 uit 8.

4D: Sleen nieuwe koploper

In de 4e klasse D eindigde de topper tussen de nummer 4, Gasselternijveen, en koploper Schoonebeek zoals het duel begon: in 0-0. Door dat resultaat passeerde Sleen, door de 5-2 zege bij KSC, de rood-groene brigade van trainer Jorden Abel. Jordi van den Bosch scoorde twee keer voor Sleen, dat nu 20 punten heeft uit 9 duels. Schoonebeek volgt met 18 uit 8 en EHS'85 (dat niet in actie kwam) heeft 16 uit 8.

Gasselternijveen doet ook nog volop mee voor de bovenste plek, met 14 uit 7. En datzelfde geldt voor Titan dat met 12 uit 5 er ook prima voor staat natuurlijk. Titan maakte gehakt van Buinen: 0-8. Harmjan Moesker scoorde drie keer voor de gasten.

5A: Dertien goals bij Old Forward, Hoogersmilde blijft in spoor Kuinre

In de 5e klasse A een waar doelpuntenfestijn bij Old Forward gistermiddag. In Wilhelminaoord eindigde het duel tussen Old Forward en koploper Kuinre in 4-9. Bij rust was het al 1-6. Voor de gasten scoorden Stefan Versluis en Sander Pit drie keer.

Door de zege heeft Kuinre nu 21 punten uit 8 duels. Hoogersmilde, dat met moeite (1-0) won bij Uffelte volgt met 19 punten uit 8 op plek 2 en de derde plaats bezet IJhorst (dat niet speelde dit weekend) met 16 uit 6.

5D: SVBC sluit aan bij Buinerveen en HHCombi

In de vijfde klasse D kwamen de nummers 1 en 2, Buinerveen en HHCombi, niet in actie en dus kon SVBC goede zaken doen. De nummer 3 in de stand (uit Bargercompascuum) won met 3-0 van hekkensluiter Zandpol en staat nu op twee punten van Buinerveen en op één HHC Combi, al heeft SVBC wel een duel meer gespeeld dan Buinerveen.

De 1-0 en 2-0 werden gemaakt door Davey en Kevin Geerts, waarna Twan Sijbom zorgde voor het slotakkoord.

Zandpol blijft met 3 punten (nu uit 7 duels) de nummer laatst in de 5e klasse D.