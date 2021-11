In Expo Assen zitten 300 asielzoekers, nog ruimte voor meer

Het aantal asielzoekers in de Expo Assen is afgelopen weekend verdubbeld. Nadat vorige week 150 mensen plek kregen in de voormalig TT Hal, kwamen daar dit weekend nog eens 150 bij.

Dat zegt Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De opvang heeft plek voor totaal zo'n 500 asielzoekers. Met de opvang in Assen moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel afnemen.

Ruimte in Assen

Burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt in het Dagblad van het Noorden dat de druk op Ter Apel door de opvang in Assen afneemt. Toch verblijven er nog meer asielzoekers dan het aanmeldcentrum aankan. Engbers weet niet of al die mensen naar Assen komen. "Maar er is ruimte."

Inmiddels is Expo Assen volledig ingericht. "De eerste nacht sliepen mensen nog in een stapelbed los in de hal, maar inmiddels staan alle compartimenten er", laat Engbers weten. "Zo hebben ze allemaal iets meer privacy. We gaan nu verder met het inrichten van de hal."

