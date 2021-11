Suikeroom Schipper en de hoogtijdagen van VV Nieuw Buinen

En zeg je VV Nieuw Buinen, dan zeg je Appie Schipper. De suikeroom stak jarenlang geld in de club en bereikte daarmee naar eigen zeggen het hoogst haalbare voor de ploeg in witte broek en oranje trui.

Deze week ging Onze Club op bezoek bij de voormalig geldschieter, een nog altijd trouwe Nieuw Buinen-fan. Om volgens hem terug te blikken op 'een fantastische tijd'.

'Kost een paar centen'

Hoe heeft VV Nieuw Buinen uit kunnen groeien tot hoofdklasser? Het antwoord op die vraag is een simpele: geld. Schipper is daar eerlijk over: "Je weet hoe dat gaat in het amateurvoetbal. Het kost altijd een paar centen. Daar waren jongens happig op en ik durfde dat ook."

Ook clubman Otto Rasters koestert warme herinneringen. "Ik denk dat weinig clubs uit de regio kunnen zeggen dat ze zo lang op zo'n hoog niveau hebben gespeeld. Mijn broer Aty en Appie hebben daar een grote rol in gespeeld."

Roer om

Toch zijn de oranjehemden inmiddels afgezakt naar de kelder van de tweede klasse L. De oorzaak? De schatkist van Schipper is opgeborgen en het roer is radicaal om. Eigen jeugd krijgt nu de kans.

Dat de resultaten tegenvallen, VV Nieuw Buinen heeft slechts twee punten uit zeven wedstrijden en staat laatste, is geen verrassing voor de inmiddels 77-jarige Schipper. "Kijk, het zijn jonge knapen dus dat heeft tijd nodig." Rasters is het eens met de voormalig hoofdsponsor: "Ik hoop dat het allemaal nog een beetje bijtrekt."

Onder die jonge knapen bevinden zich drie telgen uit de Schipper-familie. Appie en zijn vrouw Gina (ook helemaal gek van Nieuw Buinen) zijn beretrots. "Dat zij nu in het eerste spelen vinden we geweldig. Dat is toch super?"

Stamppot mous van oma

Mike, Milan en Marc Schipper hebben zich inmiddels in het eerste weten te spelen. Eerstgenoemde is erg trots op zijn opa: "Hij is echt een voorbeeld voor mij."

De stand van zaken binnen de vereniging weet de vwo-scholier goed en realistisch te verwoorden: "Voor ons is het zaak om in de tweede klasse te blijven. Dat gaan we proberen, maar we zijn jong en moeten nog veel leren." Grote mannen worden dus. "Ja, stamppot mous eten bij oma", besluit de jongeling.