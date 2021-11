Een op drie Drentse verpleeghuizen besmet: 'Sterfte weer op niveau van voor vaccinatie'

Het coronavirus verspreidt zich over steeds meer verpleeghuizen in Drenthe. In bijna een op de drie Drentse verpleeghuizen is het virus aanwezig, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Het gaat om in totaal 32 besmette locaties in Drenthe waar in de afgelopen 28 dagen minstens één (nieuwe) covid19-besmetting is gemeld op basis van een positieve test. Dat is ruim 32 procent van alle verpleeghuizen in onze provincie. Ten opzichte van twee weken geleden is het aantal besmette locaties bijna verdubbeld; van 17 besmette locaties naar 32. Alleen in januari en februari dit jaar, bij het begin van de vaccinatiecampagne, waren er iets meer locaties waar het virus rondging, toen waren het er 33.

Terug bij af

Het percentage sterfgevallen in de verpleeghuizen is landelijk weer net zo hoog als in de tweede coronagolf in november vorig jaar, voor de vaccinaties. Dat zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh tegen de NOS. Uit de meest recente data blijkt dat zo'n 22 procent van de gevaccineerde bewoners na een besmetting overlijdt. De afnemende effectiviteit van de vaccins, vooral bij ouderen, is hier een van de oorzaken van. Afgelopen week overleden vijf verpleeghuisbewoners in Drenthe aan de gevolgen van het virus.

Het ziektebeeld van besmette bewoners verslechtert, ziet ook directeur Roeli Mossel van Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ). "Zij ervaren meer longproblemen, benauwdheid en koorts", zegt zij. "In de fase na de zomer zag je nauwelijks klachten. Daarom zegt mijn gevoel dat de werking van het vaccin afneemt."

Niet iedereen wordt ziek na een besmetting. Volgens Mossel is dat risicovol, want zij kunnen het virus zonder dat ze het in de gaten hebben wel verspreiden. Daar komt bij dat bewoners weer de negatieve effecten ervaren van quarantaine. Zij mogen geen bezoek ontvangen. Mossel: "Maar sommige bewoners hebben daar zoveel last van, dat we familie juist wel meer inschakelen. Zij gaan dan met uitgebreide beschermingsmiddelen naar binnen."

Hoop op booster

Mossel noemt de situatie in de verpleeghuizen 'zorgelijk'. De hoop is daarom gevestigd op de boostervaccins. Deze week starten de meeste verpleeghuizen met het toedienen van deze prik aan de bewoners. Deze booster moeten het sterftecijfer weer omlaag brengen. Volgens hoogleraar Hertogh kunnen we zo het aantal besmettingen en de overdracht daarvan helpen terugdringen. "En in tweede instantie ook het risico op ernstige ziekte", zegt hij.

In de laatste update van het Europees gezondheidsinstituut ECDC wordt nu een termijn van zes maanden na vaccinatie genoemd als optimaal moment voor het toedienen van de booster. Dat betekent dat in de ideale situatie verpleeghuizen in september gestart hadden moeten zijn met het toedienen van de boosters.