Twijfels over effectiviteit wolfwerende afrasteringen

Zaterdag zijn twee schapen dood gebeten in Diever. De wolfwerende afrastering lag plat en het is onbekend hoe dit is gebeurd. Volgens Johan Wesselink, die voor BIJ12 de schade heeft opgenomen, was het hek goed geplaatst en stond er ook voldoende stroom op. Zo'n 'flexinet' als in Diever moet volgens hem wel strak worden opgesteld en het is niet zeker of dit het geval was.

Beest binnen geweest

Zondag is vlak naast een wolfwerende afrastering in Geeuwenbrug een dode ram gevonden. Het gaat hier om het raster dat vorige week zaterdag bij een demonstratie is geplaatst en werd gepresenteerd als mogelijke oplossing voor schapenhouders om de wolf bij de schapen weg te houden.

"Ik moet constateren dat zowel in Diever als in Geeuwenbrug een beest binnen de afrastering is geweest", zegt Wesselink. Of het om een wolf gaat moet nog blijken uit DNA-onderzoek. Hij verwacht dat dit onderzoek zeker drie weken in beslag neemt. Het is volgens Wesselink ook onzeker of de hoeveelheid afgenomen DNA voldoende is om vast te stellen wat voor dier verantwoordelijk is voor de beet, want de dode ram had alleen een wond bij het oor.

Ruziënde rammen?

Schapenhouder Gijsbert Six, die de demonstratie van het plaatsen van een flexibel raster vorige week in Geeuwenbrug had georganiseerd, noemt het 'frustrerend' dat er een dode ram binnen de afrastering is gevonden. Hij is zowel in Diever als in Geeuwenbrug geweest om de situatie te bekijken. "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Het gaat hier om een groep van twintig schapen, waaronder twee rammen, waarvan een dood is gevonden. Bij een dekking ontstaat er wel eens een slagveld waarbij een ram een hersenbloeding krijgt. De ram had rafels aan de oren en dat is een atypisch beetpatroon voor een wolf. Maar het is allemaal theorie."

Het lijkt er volgens hem op dat de ram is versleept. "Misschien heeft het dier een tik gekregen van de stroom en is het in paniek door het hek heen gegaan. Als het om een wolf gaat, dan heeft die het hek nu leren kennen en zal die de schapen laten staan. We moeten afwachten hoe het zich verder ontwikkelt", aldus Six. Hij wijst erop dat er ook veel vossen in het gebied voorkomen.

Oproep plaatsen camera's

Six pleit voor het plaatsen van camera's om zekerheid te krijgen over wat voor beest de schapen aanvalt. "In Diever lag het hek plat. Is er een hond overheen gegaan? Het weiland ligt langs een wandelpad. Ook hier moet DNA-onderzoek duidelijkheid bieden. En gaat het dan om een probleemwolf? Die kun je alleen aanwijzen met camera's."

Woordvoerder Mijke Boedeltje van gedeputeerde Henk Jumelet vindt het plaatsen van camera's om te kijken hoe een dier de afrastering passeert een goede suggestie en meldt dat de provincie samen met de gebiedscommissie de mogelijkheden hiervoor onderzoekt.

Te vroeg voor conclusies

Om nu te zeggen dat wolfwerende afrasteringen geen zin hebben, gaat Six te ver. "Het is beter dan niks." Ook de provincie Drenthe wil daar (nog) niet aan. "Het zijn incidenten en op basis daarvan is het voorbarig om de conclusie te trekken dat de wolfwerende rasters niet voldoen. We wachten het onderzoek af en gaan in overleg met het Faunafonds", aldus Boedeltje. Het flexinet voldoet volgens haar aan de eisen voor het verkrijgen van subsidie en de verstrekking van subsidie voor zo'n hek gaat dan ook gewoon door.

Zowel Six als Wesselink benadrukken dat er de afgelopen twee jaar in Gelderland geen meldingen zijn geweest van aanvallen op schapen binnen wolfwerende afrasteringen. "Maar in Brabant dan weer wel", besluit Wesselink.

