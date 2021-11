Meerdere Emmer horecazaken tijdelijk op slot vanwege coronamaatregelen

Groothuis is een van de zaken die de deuren voorlopig in het slot heeft gegooid (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

De deuren op slot, het is niet anders. Verschillende horecazaken in de gemeente Emmen zien geen andere optie na de aankondiging dat de horeca om 17.00 uur dicht moet.

Zowel Groothuis (Emmen), De Witte Olifant (Klazienaveen), Flanagan's (Weerdinge) en Goodfellas (Barger-Oosterveld) gaan in ieder geval voor de duur van de aangekondigde lockdown niet meer open.

Voor uitbater Jan van Es van Eetcafé Groothuis kwam het neer op een simpele optelsom. "Normaal gaan we om drie uur 's middags open. Volgens de nieuwe regels moet je om vijf uur weer dicht. Dus je snapt wel dat het voor ons niet uit kan."

In het aanpassen van de openingstijden ziet hij geen brood. "Eerder open gaan heeft weinig zin. Al eerder probeerden we het al eens met het aanbieden van lunch. Daarvoor zitten we niet op de goede plek. Bovendien moet je zoiets opbouwen."

Geen zoden aan de dijk

Hetzelfde gaat volgens hem op voor bezorgen en de afhaal. "Gaan we ook niet doen. Financieel zet het geen zoden aan de dijk. Het gaat hier om een fractie van wat je onder normale omstandigheden omzet." Wellicht dat er nog een publieksactie in de pijpleiding zit, maar meer heeft volgens Van Es geen zin.

Collega Jan Braam denkt dat de huidige lockdown slechts een voorproefje is van wat nog gaat komen. "Het zou mij niet verbazen als de horeca straks helemaal de deuren moet sluiten. Zet daar maar geld op in. Want in de afgelopen jaren heb ik het wat dat betreft steeds bij het juiste eind gehad."

Angstig

Braam exploiteert zowel de Witte Olifant in Klazienaveen als diens naamgenoot in Schoonebeek. De eerste sluit de deuren, maar de zaak in Schoonebeek blijft open. "Die laatste doet ook dienst als hotel, vandaar. Er komen nog steeds gasten, veelal mensen die voor hun werk een plek nodig hebben." Bezorgen en de afhaal doet hij straks ook vanuit Schoonebeek.

Het bedrijf in Klazienaveen is normaliter de hele dag geopend, maar zonder borrel en diner heeft dat weinig zin, aldus Braam. Sluiten kost in dat opzicht minder dan open blijven, stelt hij. Bovendien zijn mensen voorzichtiger geworden, merkt hij op. "Mensen blijven wat angstig wat betreft het virus. Sinds de invoering van de QR-code loopt het al terug."

Black Friday

De komende tijd gaat Braam daarom voorsorteren op het komende voorjaar. "Hugo de Jonge denkt nou al na over hoe we de komende coronawinter moeten doorkomen. Nou, dan weet je wel hoe laat het is." Braam ziet het pessimistisch in. "Niemand gaat zich aan de regels houden. Let maar op. En tegelijkertijd kan zoiets als Black Friday wel doorgaan. Ik gun iedereen zijn omzet, maar begrijpen doe ik het niet."

Maurice Jansen, eigenaar van steakhouse Goodfellas, Iers restaurant Flanagan's en The Dinner Club in Emmen, ziet ook geen andere keuze dan de deuren in het slot te gooien wat betreft de eerste twee bedrijven. "De deuren gaan om 17.00 uur altijd open, dus veel keus heb ik niet."

Knauw

In de middag opengaan levert ook in zijn geval te weinig op. "Goodfellas en Flanagan's bevinden zich beide in een dorp. Qua lunch hoef je dus niet open te gaan. Niemand gaat bijvoorbeeld overdag naar een steakhouse."

Financieel baart deze jongste lockdown ook kopzorgen. "Het is afwachten wat er aan steunpakketten gaat komen." Ondanks dat vooruitzicht is het niet voldoende om alle kosten te dekken. "Onze buffers liepen ook tijdens de laatste twee lockdowns een knauw op. Het kan niet eindeloos doorgaan op deze manier."

The Dinner Club blijft wel open, laat bedrijfsleider Ron Buurman weten. "Voor nieuwe bedrijven zoals deze is er niets geregeld wat betreft een tegemoetkoming vanuit de overheid. We moeten onze eigen broek ophouden. Het is dus onze enige keus. Maar we gaan er vol voor."