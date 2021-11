ChinaLights Emmen met een maand verlengd: 'Hopen op versoepeling'

Door de nieuwe maatregelen moet de organisatie de inrichting van het lichtjesspektakel wederom aanpassen. De opening zal gewoon woensdagmiddag plaatsvinden van 14.30 uur tot 17.00 uur.

Daarnaast biedt ChinaLight de eerste 200 bezoekers op vrijdag-, zaterdag- en zondagochtend van 5.30 uur tot 8.30 uur de mogelijkheid om onder het genot van een ontbijt-to-go te genieten van het lichtjesspektakel.

"Dat biedt de mooiste beleving", denkt de organisatie. "In de middag is het evengoed bijzonder, maar het effect van totale duisternis ontbreekt met uitzondering van het laatste half uur. Maar als we de indruk hebben dat dit een verwoede poging is en er dus geen mensen op afkomen, dan stoppen we daar heel gauw weer mee", zegt de organisator.

Verlengd tot maart

Bovendien is ChinaLights niet tot en met februari, maar tot 26 maart te bewonderen in Emmen. Daarmee hoopt de organisatie iets van de misgelopen kosten die de maatregelen met zich meebrengen te compenseren. "Het is natuurlijk een gok, maar we hopen erop dat er op enig moment weer een versoepeling komt. En dan gaan we vol gas door totdat de zomertijd weer ingaat."