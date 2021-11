395 nieuwe positieve tests in Drenthe, teststraten helemaal vol

Het aantal nieuwe positieve coronatests in Drenthe is flink gedaald ten opzichte van gisteren. Vandaag meldt het RIVM 395 nieuwe besmettingen. Gisteren waren dat er nog 525, een record.

Ook zijn er twee inwoners uit de provincie de afgelopen dag opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. Het gaat om een inwoner uit Emmen en een inwoner uit Hoogeveen.

De meeste nieuwe positieve coronatests komen uit Emmen, daar zijn 88 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Hoogeveen volgt met 45, Assen met 40.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 28-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2133 (+15) 9 21 Assen 6094 (+40) 77 19 Borger-Odoorn 2402 (+16) 36 18 Coevorden 4337 (+35) 64 33 Emmen 13530 (+88) 213 (+1) 88 Hoogeveen 6867 (+45) 90 (+1) 43 Meppel 3545 (+27) 36 36 Midden-Drenthe 3035 (+30) 41 32 Noordenveld 2720 (+25) 37 26 Tynaarlo 2593 (+27) 29 26 Westerveld 1660 (+21) 20 22 De Wolden 2997 (+23) 40 27 Onbekend 160 (+3) 0 0

Landelijk zijn er de afgelopen dag 21.552 nieuwe gevallen geregistreerd bij het RIVM. Het is voor de veertiende op dag op rij dat er meer dan 20.000 nieuwe positieve coronatests zijn gemeld. Gisteren waren het er nog iets meer dan 22.000.

Teststraten vol

Dat het aantal positieve tests nauwelijks meer stijgt, wil niet zeggen dat de piek van het aantal besmettingen is bereikt. Zo zitten teststraten tegen de maximale capaciteit aan. De teststraten in Drenthe zijn voor vandaag helemaal vol. De GGD stuurt mensen die zonder afspraak langskomen naar huis. GGD Drenthe meldt dat het voor morgen nog wel mogelijk is om een testafspraak in te plannen.

In de ziekenhuizen in Drenthe liggen nu twaalf coronapatiënten op de intensive care. Dat is een minder vergeleken met eind vorige week. In totaal liggen vijftig patiënten met corona in een ziekenhuis in Drenthe. Dat is wel weer een meer dan eind vorige week.