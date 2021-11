Schurft bezig aan opmars, Drenthe landelijk koploper

De besmettelijke huidaandoening schurft is bezig aan een opmars in Drenthe. De besmettingscijfers zijn nergens in het land zo hoog als in onze provincie, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel, dat de meldingen van huisartsen over schurft bijhoudt.

Volgens de meest recente Drentse weekcijfers (van 15 tot en met 21 november) melden per 100.000 inwoners 40 mensen zich met de aandoening bij de huisarts. Dat is fors hoger dan het landelijke gemiddelde van 14. Ter vergelijking: in dezelfde week meldden zich in Drenthe 44 op de 100.000 mensen zich met koorts bij de huisarts. Wat betreft schurft is op Groningen na geen regio in Nederland die in de buurt komt van de Drentse besmettingscijfers.

Verdubbeling

Het Nivel constateert via de huisartsen ook landelijk meer patiënten met schurft dan gebruikelijk. Het hele jaar door schommelde het aantal meldingen tussen de 5 en 10 per 100.000 inwoners, na de zomer begon het aantal meldingen langzaam te stijgen. Dit is te zien in alle leeftijdsgroepen, aldus het Nivel, maar de huisartsen registreerden relatief veel patiënten in de leeftijdsgroep 15 tot en met 24 jaar.

Met name in Drenthe schieten de besmettingen dus omhoog. Sinds begin november is het aantal meldingen zelfs bijna verdubbeld, in absolute aantallen gaat het inmiddels om twintig meldingen bij de huisarts. In Drenthe rapporteren elf praktijken met in totaal bijna 50.000 patiënten wekelijks aan het Nivel gegevens over gezondheidsproblemen.

Heftige jeuk

Schurft, ook wel scabiës genoemd, wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Mensen die dit oplopen, krijgen last van wondjes op de huid en heftige jeuk. De aandoening is besmettelijk en vervelend, maar niet gevaarlijk. Mensen die het hebben gekregen, moeten worden behandeld met een zalf. Volgens het RIVM kan besmetting plaatsvinden door langdurig (15 minuten of langer) of regelmatig intensief lichamelijk contact.

Lees ook: