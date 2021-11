Nieuwbouwplan uit de koelkast gehaald: Weerdinge krijgt er vijf woningen bij

Weerdinge krijgt er vijf vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen bij op de plek waar twee jaar geleden het plan voor de wijk Gruunkampen II is uitgerold. Het plan om de woningen te bouwen lag er al even, maar vanwege de crisis werd de woningbouw op de lange baan geschoven.

Toen vastgoedontwikkelaar Extenzo zich vorig jaar meldde, kwam er weer schot in de zaak. Zij wilden het liefst zeven woningen laten neerzetten op Gruunkampen II, maar na overleg tussen de gemeente Emmen en omwonenden is besloten om het bij vijf woningen te houden. In het nieuwe plan zijn de randen van de wijk voorzien van beplanting, zo is te lezen bij ZO!34.

Huizenkopers melden zich al

Daarnaast is afgesproken dat de ontwikkelaar eerst een voorverkoop doet van de woningen in Weerdinge zelf. Er hebben zich al een aantal geïnteresseerden gemeld volgens de gemeente. "Het aangepaste bestemmingsplan wordt nu voorbereid. De verwachting is dat deze begin 2022 ter inzage beschikbaar is", laat een gemeentewoordvoerder weten.

In 2009 werd de wijk Gruunkampen I gerealiseerd. Tien jaar later werden voorbereidingen getroffen om het plan uit te breiden met Gruunkampen II. Als het bestemmingsplan voor die wijk geen op- of aanmerkingen oplevert, kan de bouw volgend jaar in de zomer van start gaan.

