Mondkapjesplicht voor hoogste groepen basisschool: 'Best wel onhandig'

Ook wordt van de kinderen en docenten verwacht dat zij tweemaal per week een zelftest doen om het virus buiten de schoolmuren te houden en zijn de looproutes in de scholen weer terug van weggeweest. Op Basisschool De Kameleon in Eexterveen is dat allemaal best even wennen.

Onhandig

"Ik vind het best wel onhandig", vertelt Florenteijn uit groep 8. "Je moet zo'n mondkapje elke keer op doen als je gaat lopen en weer af doen als je gaat zitten. Je moet de hele tijd wisselen, maar ik kan het net zo goed de hele tijd op laten of gewoon niet op doen." Ook Anne uit groep 6 vindt de maatregel maar onhandig. "Soms vergeet je het", zegt ze. Iets waar Giel uit groep 7 ook even aan moest wennen.

Tijdens de lessen mag het mondkapje af, maar in de gang moet het op. En niet alleen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Kameleon dragen een mondkapje. "Wij hebben ervoor gekozen om ook de leerlingen van groep 5 een mondkapje te laten dragen, omdat wij een combinatiegroep 5/7 hebben", vertelt directeur Lianne Roossien.

'Vrij eenvoudige omschakeling'

"Wij hadden al veel maatregelen op papier staan", gaat Roossien verder. "Die maatregelen waren al bekend bij het team en bij de ouders. We konden daarbovenop een aantal maatregelen toevoegen, natuurlijk in goed overleg. Dus het was in die zin vrij eenvoudig om te schakelen."

Aangezien het personeel van basisscholen wordt gevraagd om zich twee keer per week te laten testen, heeft de school in Eexterveen sneltests klaarliggen voor de docenten. Ook de kinderen worden gevraagd zich elke week twee keer te laten testen, maar zelftests voor hen liggen nog niet klaar. "Maar wij verwachten binnen enkele dagen of weken ook zelftests op school te hebben die verstrekt kunnen worden aan de kinderen", vult Roossien aan. Volgens de Rijksoverheid krijgen de scholen deze week meer informatie over het verstrekken van de zelftests.

Saai

Dat de kinderen uit verschillende klassen niet met elkaar kunnen spelen in de pauzes, vindt Florenteijn maar saai. "Je speelt altijd met dezelfde kinderen. We zitten gewoon op het schoolplein te praten over dezelfde dingen." Anne vindt het juist best wel leuk: "Af en toe heb je ook ruzies met andere groepen en dat heb je nu minder."

De maatregelen zijn misschien niet leuk, maar Florenteijn, Giel en Anne snappen ze wel. "Ik bescherm er wel andere klasgenoten mee en mijn opa en oma ook", zegt Giel. "Het is wel beter met een mondkapje op, maar het is wel irritant", concludeert Florenteijn.

Ervaring

Waar in eerdere lockdowns naar voren kwam kwam dat docenten zich niet prettig voelden om voor de klas te staan, merkt de directeur daar vandaag niets van. "Ik heb niet het gevoel dat het team een onprettig gevoel ervaart. Het verschil met de vorige keer was dat veel docenten toen nog niet gevaccineerd waren, dat is nu anders. Dan heeft het er misschien mee te maken dat we al meer ervaring hebben. De mondkapjes waren even weg, maar die pak je eenvoudig weer tevoorschijn omdat we weten wat erbij komt kijken."

Dat de scholen ondanks de maatregelen toch open kunnen blijven, stemt Roossien tevreden. "Het geldt ook voor de ouders en voor het hele team van De Kameleon. We zijn echt blij dat we vandaag alle kinderen op school kunnen ontvangen."