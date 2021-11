Moeders van Hoogeveen helpt kwetsbare zwangere moeders

"Door een lastige privésituatie had ik veel last van stress", vertelt de jonge moeder. "Maar ik stond daar eigenlijk niet bij stil. Je hebt een kleintje in je en dus ga je maar door. Je probeert daar alles voor aan de kant te zetten."

Babykleertjes kopen

Maar haar verloskundige had in de gaten dat Melissa hulp nodig had. Ze schakelde Moeders van Hoogeveen in, een organisatie die kwetsbare moeders in de gemeente begeleidt. Na een intakegesprek was het rond. "De begeleiders hielpen me bij praktische zaken zoals de kinderkamer, financiën en het kopen van babykleertjes", legt Melissa uit. "Ik vergat namelijk heel veel, want een brein van iemand die zwanger is denkt niet overal meer aan", voegt ze lachend toe.

Mentale problemen en hartkwalen

Moeders van Hoogeveen is er voor jonge moeders als Melissa. Het project wordt gefinancierd vanuit de gemeente en het team werkt samen met andere zorgprofessionals zoals verloskundigen, kraamzorgorganisaties en de GGD. Op die manier wordt de beste zorg gegeven.

"De eerste duizend dagen van een mensenleven, inclusief de zwangerschap, zijn cruciaal voor de verder ontwikkeling van het kind", zegt casusbegeleider Nadine Zwiep. "Overmatige stress kan later zorgen voor mentale problemen of hartkwalen", legt ze uit. "Maar het kan ook zijn dat ze verminderde hechting hebben of een taalachterstand, omdat ze nooit worden voorgelezen."

Luisterend oor

De moeders krijgen een student in opleiding toegewezen die hen helpen bij alles wat bij de eerste opvoedingsfase komt kijken. In het geval van Melissa was dat Chloé. Inmiddels hebben ze een sterke vertrouwensband opgebouwd.

"Ik ben een luisterend oor voor Melissa", legt Chloé uit. "Ze kan alles bij me kwijt. Ik help haar met geldzaken, stel schema's op en geef tips en adviezen." Volgens haar is er is bewust voor gekozen om studenten bij de begeleiding te betrekken. "De hulp is laagdrempelig en daardoor ben je net als de moeder volop aan het leren."

Het project vindt zijn oorsprong in Rotterdam. Sinds 2019 doet Hoogeveen ook mee. Inmiddels heeft het 25 moeders in de gemeente kunnen helpen. Het bleek zelfs zo succesvol dat ook moeders uit De Wolden zich aanmeldden. Daarom krijgt ook die gemeente een eigen team, en ook in Emmen wordt het project uitgerold.

De kosten zijn zo'n 6000 euro per gezin per jaar. Maar dat bedrag verdient zich terug. "We voorkomen bijvoorbeeld dat jeugdzorg nodig is", zegt casusbegeleider Zwiep. "Dat is vrij duur dus dat geld besparen we. Maar ook zaken als schuldhulpverlening of het zorgen voor werkgelegenheid pakken we mee."

Voetballen

Hoewel het voor Melissa aanvankelijk een grote stap was om hulp te vragen, is ze heel blij dat het toch heeft gedaan. "Maar ze lieten me inzien dat de drempel om hulp te vragen laag is."

En ook wat betreft de opvoeding zelf vind Melissa het steeds leuker worden. "Eigenlijk heb ik niet zoveel met baby's, maar nu krijg ik steeds meer interactie met het kind. Ik kan niet wachten totdat hij kan voetballen", besluit ze lachend.