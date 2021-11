Liveblog: Finse flankenflitser slacht pover Almere City [gesloten]

FC Emmen heeft vanavond eenvoudig met 3-0 van Almere City FC gewonnen. De nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie kwam er niet aan te pas in De Oude Meerdijk. Jasin-Amin Assehnoun werd met 89% van de stemmen logischerwijs man of the match. Hij maakte namelijk een hattrick.

De club uit Flevoland ontsloeg vorige week trainer Gertjan Verbeek en hoopte wellicht op een zogeheten schokeffect. Dat leek er vanaf minuut één niet te zijn. Onder leiding van het trio Tim Bakens, Hedwiges Maduro en Serge van der Ban wisten de Almeerders geen vuist te maken, terwijl FC Emmen niet groots hoefde te spelen.

Derde treffer hoogtepunt

Sinterklaas was op tijd in Emmen. Het eerste cadeautje kreeg Assehnoun al in de zevende minuut na een ongelukkige actie van Thomas Poll. De linksback probeerde een voorzet te verijdelen, maar met die ingreep belandde de bal voor de voeten van 'de gladde pier'. Oog in oog met doelman Agil Etemadi faalde de Fin niet.

Na twintig minuten spelen dook een collega-aanvaller van Assehoun, Rui Mendes, op voor diezelfde Etemadi. De keeper wist de inzet van Mendes nog te pareren, maar de rebound was een prooi voor de meegelopen Fin: 2-0.

Toen moest de mooiste treffer van de avond nog komen. Spits Jeredy Hilterman ging vlak na rust met grote passen richting het vijandelijke strafschopgebied en bracht Assehnoun in stelling. De vleugelspits kapte op randje zestien naar zijn favoriete rechtervoet en haalde verwoestend uit in de verre hoek.

Ondanks het matige niveau van de tegenstander boekten de Emmenaren uiteindelijk een degelijke overwinning. Door de winst passeert FC Emmen de tegenstander van volgende week maandag op de ranglijst: Jong Ajax. Bovendien houden Lukkien en zijn manschappen koplopers FC Volendam en Excelsior in het vizier.

