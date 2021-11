Gijs Even en Quinten Zantinge gebrand op revanche bij EK rolstoelbasketbal

Gijs Even (27) uit Steenwijksmoer en Quinten Zantinge (21) uit Havelte vertrekken woensdag naar Spanje voor het EK rolstoelbasketbal. De Orange Lions gaan op jacht naar een plek bij de eerste vijf, waarmee ze zich rechtstreeks kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Dubai.

De mannen zijn, na het missen van de Paralympische Spelen in Tokio, extra gebrand op succes. "We zijn er één keer niet bij geweest. Dat doen we liever niet nóg een keer", reageert Even. "We willen niet weer een zomer zitten te niksen", vult Zantinge aan. "Ons laatste grote toernooi was het EK in 2019. Dat is alweer 2,5 jaar geleden."

Groepsfase

Op het EK in Madrid staat Oranje in de groepsfase tegenover Groot-Brittannië, Turkije, Oostenrijk, Italië en Israël.

"We beginnen tegen Turkije. Tegen hen hebben we afgelopen weekend twee keer geoefend in Keulen: we hebben één keer gewonnen en één keer verloren. Groot-Brittannië is echt de topfavoriet. Zij zijn regerend Europees en wereldkampioen en de nummer drie van de laatste Paralympics", reageert Zantinge.

"Ook Italië is nog een lastige tegenstander. De andere ploegen moeten te doen zijn, hoewel we niemand moeten onderschatten." De beste vier van iedere poule gaan door. "Maar het is wel zaak om zo hoog mogelijk te eindigen. Want we spelen kruisfinales. Dus hoe beter je het doet, hoe minder je volgende tegenstander normaal gesproken is", legt Zantinge uit.

Hardwerkend jong team

Ook Even kijkt vol vertrouwen uit naar het EK. "Ik denk dat de twaalf landen op het Europees kampioenschap erg aan elkaar gewaagd zijn. We moeten flink aan de bak, maar dat maakt het alleen maar leuk. We zijn een hardwerkend team en ook relatief jong ten opzichte van veel andere landen. Ik wil onszelf geen onnodige druk opleggen, maar ik denk dat wij in staat zijn om een medaille te winnen", aldus Even. "Als we ons eigen spel kunnen spelen en goed onze focus kunnen behouden zou dat moeten kunnen lukken. Maar ons eerste doel is plaatsing voor het WK van volgend jaar."

'Twee zomers zitten niksen'

Voor beide spelers wordt het hun zesde eindtoernooi. Al vanaf 2015 maken ze deel uit van de Orange Lions. Het laatste optreden van het team op een groot toernooi was dus het EK van 2019. De mannen werden in de kwartfinales uitgeschakeld door Duitsland en wisten zich niet te plaatsen voor de Paralympics.

"Dat was heel pijnlijk. En zeker omdat de Spelen vanwege corona toen ook nog een jaar werden uitgesteld, hebben we twee zomers zitten niksen", zegt Zantinge.

Voorbereiding

De voorbereiding op het EK was maar kort. De mannen die in Duitsland en Frankrijk competitie spelen komen één keer in de twee weken bij elkaar om op Papendal te trainen. Maar de spelers uit de Spaanse competitie zijn nu ook aangesloten. Vanaf vorige week maandag waren ze compleet en hebben ze tot donderdag in Bemmel samen getraind. Daarna zijn ze naar Duitsland vertrokken voor oefenwedstrijden tegen het thuisland en tegen Turkije. Vandaag hebben ze voor het laatst getraind.

EK mét publiek

Ondanks de coronapandemie is er bij het EK in Madrid wel publiek welkom. "Ik ben net weer getest. En ook al heel vaak daarvoor. Mijn ouders gaan ook mee naar het EK en er zijn heel veel oranjefans die meereizen. Dus dat is mooi", zegt Zantinge. "De situatie in Spanje is gelukkig nog niet zo erg als in Nederland op dit moment."

Ook de ouders van Even gaan mee naar Madrid. "Ze hebben nog even afgewacht hoe de coronasituatie zich zou ontwikkelen. Maar ze hebben inmiddels geboekt en vliegen vrijdag naar Spanje. Ik ben echt heel blij dat er publiek aanwezig mag zijn."

Teamsamenstelling

Bij de samenstelling van een rolstoelbasketbalteam wordt rekening gehouden met de zwaarte van de handicap. Een coach heeft veertien punten tot z'n beschikking voor een team van vijf spelers. Alle spelers zijn vooraf door een keuringsarts geclassificeerd. Zantinge behoort als driepunter tot de middenklasse. Dat zijn vaak de behendige spelverdelers. De hoogpunters, zoals Even - met zijn vier-en-een-halve punt - zijn vaak de lange mannen die goed kunnen blokken en verdedigen.

"Het heeft te maken met je stabiliteit in een rolstoel". legt Even uit. "Mijn beperking is niet zo groot en ik kan met m'n romp makkelijk in een hoge rolstoel m'n balans houden. Hoe groter de beperking, hoe lastiger dat vaak is. En als je minder stabiel bent, is het handiger om dichtbij de grond te zitten voor je balans."

Eerste Bundesliga

Beide Drenten spelen overigens competitie in de eerste Bundesliga in Duitsland. Zantinge komt daar uit voor koploper RSV Lahn-Dill. Even speelt voor de Rhine River Rhino's uit Wiesbaden: de huidige nummer drie.

Het EK rolstoelbasketbal in Madrid begint op 4 december en de finale is op 12 december.