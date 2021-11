Bibliotheek Rolde eerste publiekstrekker van nieuw MFC De Boerhoorn

De deuren van de gloednieuwe bibliotheek in multifunctioneel centrum De Boerhoorn gingen vandaag voor de eerste keer open. Daardoor kunnen inwoners van Rolde voor het eerst sinds de bouw een kijkje binnen de muren nemen.

Meer functies

Een lichtblauw mondkapje verbergt haar brede glimlach, maar manager Lammie van der Tuuk is apetrots op de nieuwe bieb. Er komt een technisch lab voor kinderen, die er alles kunnen leren over moderne technieken, maar de bibliotheek neemt ook sociale taken op zich. Ook de apotheek, de huisartsenpraktijk en de sportkantine krijgen een plek in het gebouw en dat biedt mogelijkheden om samen te werken.

"De bibliotheek heeft tegenwoordig een maatschappelijke taak en daarvoor gaan we aan de slag met alle andere partijen die hier komen. Denk aan het helpen van mensen met het lezen van een ingewikkelde medicijnenbijsluiter, of het mee helpen met zoeken naar gezondheidsinformatie voor mensen die niet zulke goede digitale vaardigheden hebben", vertelt Van der Tuuk.

Hobbelige weg

De weg naar een nieuwe gebouw was lang en zat vol hobbels. Meerdere keren werden de bouwplannen van De Boerhoorn uitgesteld, onder meer door een verhoging van de bouwkosten. De sloopkogel kon uiteindelijk vorig jaar door de muur van de oude, verpauperde Boerhoorn. Daardoor kreeg de bibliotheek, die een plek had in het gebouw, een tijdelijk onderkomen in het voormalige pand van bouwmarkt Hubo aan de rand van het dorp.

Het plekje in de nieuwe Boerhoorn is ten opzichte van beide voormalige locatie een flinke upgrade, zegt Van der Tuuk. In het tijdelijke pand was het soms ijskoud en waaide de wind tussen de boeken door. "En in de oude Boerhoorn zaten we in een veel meer afgesloten ruimte dan nu. Nu komen bezoekers binnen in een grote ontmoetingsruimte, waarvandaan je bijna direct in de bibliotheek staat."

Mondkapje verplicht, maar niet vroeg dicht

Even was het spannend of de nieuwe coronamaatregelen de opening van de bieb in de weg zouden zitten, maar die zorgen zijn door de rijksoverheid weggenomen. Bibliotheken zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als essentiële dienstverleners en dus hoeft de nieuwe bieb in Rolde niet om 17.00 uur al dicht. Wel moeten bezoekers een mondkapje dragen.

Van der Tuuk: "Gelukkig zitten wij daardoor niet vast aan de nieuwe sluitingstijden en kan de bibliotheek langer openblijven. Daar zijn we enorm blij mee en vind ik ook heel terecht, helemaal vanwege de maatschappelijke functie die de bibliotheek nu heeft."

Opening

De nieuwe bieb is zeven dagen in de week geopend van acht uur 's morgens tot zeven uur 's avonds. Alle andere gebruikers zullen de komende tijd in het gebouw trekken. Begin volgend jaar staat de officiële opening van De Boerhoorn op de agenda.

