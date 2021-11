Plaatselijk Belang Nieuwlande viert 100-jarig bestaan: 'Nieuwe generatie aan zet'

Een eeuw verder en nog altijd van betekenis. Plaatselijk Belang Nieuwlande (PBN) viert deze week het honderdjarig bestaan. Nog dagelijks zet de vereniging, die in 1921 is opgericht, zich in voor de belangen van de lokale bevolking.

"Daar zijn we heel erg trots op", vertelt voorzitter Henk Zuidema. "Onze voorgangers hebben natuurlijk daar natuurlijk ook een groot aandeel in gehad. Meestal laten we niet zo snel weten dat we trots zijn, maar in dit geval mogen we onszelf best op de borst kloppen."

De oprichting

Honderd jaar geleden belegden een aantal inwoners van Nieuwlande een bijeenkomst in het voormalige koffiehuis van Jitze van der Vinne aan de Johannes Poststraat. Veel paden en wegen rondom het dorp waren destijds in het donker slecht begaanbaar zonder straatverlichting. Nieuwlande behoorde destijds tot vijf verschillende gemeenten toe, maar Oosterhesselen, Dalen, Gramsbergen, Hoogeveen als Coevorden wilde niet investeren in straatverlichting.

Tijdens de bijeenkomst werd een plan bedacht om daar toch werk van te maken. Samen met de inwoners van het dorp werd er 120 gulden ingezameld. Daarmee konden er petroleumlantaarns worden aangeschaft die de wegen en gevaarlijke punten markeerden. De samenwerking verliep zo goed dat Plaatselijk Belang Nieuwlande was geboren.

Grootste succes

Maar wat doet zo'n lokale belangenvereniging verder eigenlijk? "Dat vragen heel veel mensen mij", lacht Zuidema. "Het is moeilijk te omschrijven, maar we proberen het dorp leefbaar te houden. We kijken bijvoorbeeld waar woningbouw mogelijk is en bespreken dat met de gemeente. Maar het zijn ook de kleine dingen. Komend weekend gaan we kerstverlichting ophangen in het dorp. Veel mensen vinden de verlichting een leuk gezicht, maar hebben geen idee wie dat allemaal regelt. Nou, wij dus."

Zuidema zelf draait al flink wat jaren mee bij PBN. Het grootste succes dat hij samen met de groep heeft kunnen verwezenlijken is de komst van Multifunctioneel Centrum (MFC) De Opsteker. In het gebouw zitten twee bassischolen, een dorpshuis, vergaderruimte en een grote ruimte met bar. "Daar hebben we tien jaar voor moeten knokken. We zijn er best trots op, want iedereen die hier komt vindt het een mooi gebouw."

Einde van Plaatselijk Belang?

Op dit moment bestaat PBN uit vijf leden. Eén van hen is onlangs lid geworden van de vereniging. "Ik kon haar wel om de nek vliegen, zo blij was ik", vervolgt Zuidema. "De overige drie leden hebben gezegd te stoppen na het jubileum. In eerste instantie zou ik dan in mijn eentje overblijven. Nu zijn we gelukkig met zijn tweeën, maar het is niet genoeg."

Volgens de voorzitter vergeten inwoners de belangrijke rol van de vereniging in het dorp. "Ze zien dan dat er ergens nieuwe woningen worden gebouwd", legt Zuidema uit. "Als wij ons daar niet in hadden gemend waren er geen nieuwe woningen gekomen. We doen veel werk op de achtergrond en dat wordt nog weleens over het hoofd gezien."

Daarom hoopt hij dat een nieuwe generatie van zich laat horen die de taken wil overnemen. Toch lijkt dat nog een lastige opgave. "Ik heb diverse dertigers en jongelui gevraagd om ons op te volgen, maar iedereen heeft het druk." Maar aan een einde van de vereniging wil Zuidema nog niet denken. "Na honderd jaar stoppen? Dat kan toch niet jongens. We blijven zoeken naar nieuwe leden en gaan door tot het bittere einde."

Groot feest

De vereniging had grootse plannen om het jubileum te vieren, met onder andere een groot feest op zaterdag 11 december. Maar vanwege corona gaat het feest niet door. "Dat is wel een flinke teleurstelling. Maar goed, daar moet je tegenwoordig rekening mee houden. We willen niet iets organiseren waar mensen besmet raken met het virus. Zodra het weer kan, gaan we het zeker inhalen."

