Vivianne Miedema grijpt in Parijs naast Gouden Bal

Vivianne Miedema is buiten de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Gouden Bal voor beste voetbalster van het jaar. Tijdens de uitverkiezing in Parijs, georganiseerd door het magazine France Football, ging de onderscheiding naar Alexia Putellas van FC Barcelona. Miedema eindigde als vierde in de rangschikking waarin een internationale vakjury van journalisten de winnaar kiest.

Miedema werd vooraf tot één van de kanshebbers op de Gouden Bal gerekend. Afgelopen zomer mocht ze zich topscorer op de Olympische Spelen in Japan noemen met tien doelpunten in vier wedstrijden, al strandde ze met Oranje in de kwartfinales tegen de Verenigde Staten na strafschoppen. De uit Hoogeveen afkomstige goalgetter in dienst van Arsenal is ook al geruime tijd de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen. De teller staat op 85 doelpunten in 104 interlands.

Schrale troost

De Gouden Bal voor vrouwen werd in 2018 voor de eerste keer uitgereikt. De Noorse Ada Hegerberg nam destijds de trofee in ontvangst. In 2019 ging de onderscheiding voor de beste voetbalster van het jaar naar de Amerikaanse Megan Rapinoe. Miedema behoorde twee jaar geleden, net als landgenote Lieke Martens, ook al tot de genomineerden.

Schrale troost was dat Miedema gisteren bij de BBC wel werd uitgeroepen tot voetbalster van het jaar. Ze maakt ook nog kans op deze ereprijs bij wereldvoetbalbond FIFA, waar Miedema één van de dertien genomineerde speelsters is. Op 17 januari wordt de winnares online bekendgemaakt tijdens de The Best FIFA Football Awards-show.

