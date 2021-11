Rechter zet streep door zes appartementen in Asser wijk Baggelhuizen

De zes appartementen aan Het Sticht in Assen moeten weer worden teruggebracht in een bedrijfsruimte (Rechten: Hjalmar Guit/RTV Drenthe)

Spijker Vastgoed uit Paterswolde moet zes illegaal gebouwde appartementen aan Het Sticht in de Asser wijk Baggelhuizen terugbrengen naar een woon- en bedrijfsruimte. Dit heeft de rechter vandaag beslist. De vastgoedeigenaar beschikt niet over de juiste vergunningen voor zes appartementen op de begane grond.

De vastgoedontwikkelaar kreeg vorig jaar in juni van de gemeente Assen een dwangsom opgelegd. Binnen 26 weken moest de boel worden teruggebracht in de oude staat, anders moet het bedrijf een dwangsom van 6000 euro per maand betalen, met een maximum van 72.000 euro. De vastgoedeigenaar maakte bezwaar en bracht dit conflict uiteindelijk voor de rechter.

'Wist het niet'

Het pand aan Het Sticht werd vier jaar geleden van een andere vastgoedhandelaar overgenomen. Die was al begonnen met de bouw van zes appartementen. De nieuwe eigenaar ging verder met deze verbouwplannen. Tegen de rechter zei de huidige eigenaar niet te weten dat de vergunning om wooneenheden op de begane grond te realiseren, ontbrak. De huurders hebben inmiddels hun intrek genomen; bij de gemeente zijn adresnummers aangevraagd en die zijn verstrekt.

Toekenning adressering is wettelijk verplicht

Volgens de rechter was de vastgoedhandelaar wel degelijk op de hoogte van deze illegale verbouwing. Hij sprak in 2018 hierover met de gemeente Assen. Het toekennen van een adres door de gemeente wil niet zeggen dat de illegale bebouwing daarmee is gelegaliseerd. Op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen is de gemeente verplicht een adres toe kennen aan een woning die in gebruik is genomen.

Vanaf het begin duidelijk

Volgens Spijker zijn er zwaarwegende belangen om de bestuurlijke boete van tafel te vegen. Volgens hem is er kans op een legalisatie, maar dit ziet de rechter niet gebeuren. Vanaf het begin heeft de gemeente duidelijk gemaakt dat er geen zes appartementen op de begane grond mogen worden gebouwd. Dat de huurders nu de dupe worden van deze situatie en straks op straat komen te staan, dat had de vastgoedhandelaar kunnen weten, meende de rechter.

De eigenaar heeft bewust een risico genomen. "Hij is een professionele speler op het terrein van het vastgoed en er mag worden verondersteld dat hij op de hoogte is van de risico's."

