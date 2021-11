Hattrick-held Assehnoun: 'Sinterklaas? Die ken ik niet'

Maar Almere City FC, zo vond ook Assehnoun zelf, gaf de eerste twee doelpunten wel heel gemakkelijk weg. "Ik was daar niet ongelukkig mee uiteraard", aldus de flankspeler die zijn seizoenstotaal op 4 treffers bracht en zijn eerste hattrick scoorde in zijn professionele loopbaan. "Tuurlijk is dat mooi en ja, de bal mag ik houden."

Zijn derde treffer was zonder twijfel de mooiste van de avond. Een goal die hem misschien wel het best karakteriseert, vond ook Lukkien. "Zo scoren is wel zijn handelsmerk."

'Ik merk dat jij aan de schaduwzijde zat"

De oefenmeester van de Drentse club was content met de zege, al was het spel volgens uw verslaggever niet geweldig. "Ik merk dat jij aan de schaduwzijde zat. Natuurlijk kan het beter, maar we winnen gewoon, waren eindelijk eens effectief en houden opnieuw de nul", aldus Lukkien.