MetalFront Coevorden bestaat 25 jaar, maar kan dat nog niet vieren

MFC. Je zou denken dat die afkorting staat voor iets als multifunctioneel centrum, maar in Coevorden betekent het wat anders: MetalFront Coevorden. Dat is iets heel anders, maar toch ook multifunctioneel. MetalFront Coevorden is een podium, café en een repetitieruimte, maar bovenal een vereniging met meer dan honderd leden. Een plek voor en door liefhebbers van muziek van het hardere soort.

Van motoren naar gitaren

Dat is het niet altijd geweest. Tot aan 1996 nam de motorclub de plek in aan de Monierweg, op een klein stukje industriegebied tussen treinspoor en kanaal. Eromheen was er nog weinig gebouwd. Het was het clubhuis van motorliefhebbers, om te sleutelen aan hun machines. Toen al kwamen er niet alleen liefhebbers van metaal, maar ook van metal over de vloer. Langzaam maar zeker werd de werkplaats van de motorrijders omgetoverd tot het MetalFront. Werkbank eruit, podium erin. Van motoren naar gitaren.

"Met een club metalheads hebben we hier als vrienden in de motorclub heel veel tijd doorgebracht. Toen organiseerden we al muziekdingen onder de naam MetalFront", blikt mede-oprichter Nils Vos terug. "In 1996 vonden we de tijd rijp om de statuten te veranderen naar een soort popgebeuren met als hoofdzaak muziek. We dachten daarna nog even aan een naamsverandering naar The Music Factory, omdat we op het industrieterrein zitten. Maar rond die tijd kwam er ook een gelijknamige muziekzender met clipjes op", lacht Vos.

Echte muziek met echte instrumenten

Dus bleef de naam MetalFront Coevorden. Dat betekent niet dat metal het enige muziekgenre is dat de revue passeert, maar het is wel de hoofdzaak. "We programmeren de laatste tijd weer veel metal, maar we hebben ook wel bluesrock, ska en poprock; als het maar gitaarachtig is."

"Ik kan me herinneren dat we een keer een band hadden geboekt met ex-leden van The Wild Romance (de band van Herman Brood, red.). Dat bleek vooral uit een computertje te komen en maar twee leden speelden daar een instrument. Die hebben we weer als de wiedeweerga afgezegd. Daar zaten we niet op te wachten", aldus Vos. "Het moet wel echte muziek zijn, met echte instrumenten."

Grote bands

Bijna 700 bands, die in totaal duizenden bezoekers trokken, hebben de afgelopen 25 jaar MetalFront aangedaan. Sommige bands kwamen uit verre landen. Clublid Hans van der Veen: "We hebben een tijdlang allerlei bands uit Amerika gehad. Die komen hier aan en dan zie je de verbaasde gezichten en zie je ze denken: wat is dit nou weer? En 's avonds na het optreden zeggen ze: what a great place."

Vos vult aan: "Normaal komen de wat grotere bands binnen de metalscene niet in zo'n clubje spelen. Daar moet je soms wat geluk bij hebben. Dat ze bijvoorbeeld in de buurt zijn en in hun toerschema een gaatje hebben. Wij bieden dan een overnachting bij een pension in Laar en een leuk concert aan. Het geluid is voor muzikanten sowieso goed, omdat het goed afgesteld staat en in zo'n kleine ruimte niet weg kan galmen."

Geen concerten of jubileumfeest dit jaar

Dit jaar viert MFC haar 25-jarig bestaan, maar van echt vieren komt het niet. Coronamaatregelen gooien voor veel podia roet in het eten, dus ook voor het MetalFront. "In zo'n klein zaaltje heeft anderhalve meter afstand houden geen zin en het komt de sfeer ook niet ten goede", zegt Van der Veen. "De hoop is gevestigd op volgend jaar zomer. Maar het blijft afwachten."

Alle concerten en festivals, waaronder het jaarlijkse kerstfeest A Very Heavy X-mosh gaan dit jaar niet meer door. Zo gaat het jubileum dit jaar geruisloos aan het normaal zo luidruchtige MFC voorbij.