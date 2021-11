Gaat Nijstad-Oost op waterstof draaien? 'Moeten nog besluit nemen'

De nieuwe woonwijk Nijstad-Oost in Hoogeveen krijgt acht 'boerenerven' met ruimte voor tachtig tot honderd woningen. De bedoeling is dat de huizen verwarmd worden op waterstof. Maar dat is nog niet helemaal zeker blijkt uit de raadsvergadering van gisteravond.

Er moet namelijk nog besloten worden of de nieuwe woonwijk definitief gebruik gaat maken van waterstof. "Het is mogelijk dat we daar niet voor kiezen en zoeken naar een andere techniek. Maar daar gaan we in eerste instantie niet vanuit." Begin volgend jaar wordt een beslissing genomen.

Alternatieven

Het punt kwam naar voren tijdens het debat over Nijstad-Oost. De VVD las in het bestemmingsplan dat er wordt gesproken over waterstof. De partij vroeg zich af of er ook ruimte is voor andere technieken om de huizen te verwarmen.

Als niet voor waterstof wordt gekozen dan komt er een 'reguliere oplossing' zegt Ten Kate. Een gasaansluiting is wel uit den boze.

De naastgelegen woonwijk de Erflanden gaat in de toekomst ook de overstap maken naar waterstof. Nijstad-Oost moet een voorbeeld zijn voor dat project.

Hoeveel woningen?

Raadslid Bert Otten vroeg zich nog af hoeveel woningen er gaan komen. "Worden het er tachtig of honderd? En hoe wordt dat bepaald?". Wethouder Jan Zwiers gaf aan dat daar op dit moment nog naar gekeken wordt. "Dat moeten we samen gaan uitvinden en het getal is in enige mate flexibel. Anders timmer je de opties nu al dicht en dan doe je het project tekort."

