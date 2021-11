Drenthe onverminderd populair bij binnenlandse toeristen

In het derde kwartaal van dit jaar sliepen er bijna dertien miljoen mensen in een Nederlands hotel, op een camping of huisjesterrein, of in een groepsaccommodatie. Dat is landelijk een stijging van zo'n 5 procent ten opzichte van 2020, maar zit nog niet op het niveau van 2019.

In Drenthe is dat anders, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In 2020 zat Drenthe al boven het niveau van 2019 en in 2021 is dat zo gebleven. In het derde kwartaal van dit jaar kwamen bijna evenveel toeristen naar Drenthe als een jaar eerder en dus meer dan in 2019.

Het enige wat in Drenthe daalt is het aantal buitenlandse toeristen, maar dat wordt opgevangen door de binnenlandse bezoekers. Drenthe blijft ook de populairste noordelijke provincie. In Groningen en Friesland blijft het aantal toeristen lager dan in 2019.

Bekijk hier de stabilisatie van het aantal toeristen in Drenthe: