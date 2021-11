Aangescherpte coronamaatregelen dwingen sportclubs tot creatieve oplossingen

Al voor dag en dauw op het trainingsveld staan of misschien toch nog ergens aan het eind van de middag. Nu sportverenigingen na 17.00 uur niet meer in teamverband mogen trainen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, is het voor veel verenigingen enorm puzzelen om te kunnen trainen. Overdag zijn er immers ook nog school- of werkverplichtingen.

In veel gevallen wagen sportclubs zich niet eens aan de puzzel en worden de trainingen uit pure machteloosheid dan maar geschrapt. Het is een van de geluiden die Mieke Zijl van Sport Drenthe hoort. "Verenigingen proberen flexibel te zijn en naar oplossingen te zoeken", zegt ze.

Volgens haar zijn er ook verenigingen die al om 05.00 of 06.00 uur trainen of dat van plan zijn. "De animo daarvoor is wat wisselend, maar de creativiteit om het op die manier op te lossen is zeker aanwezig."

Mee dealen

Werkgevers die akkoord moeten geven als het sporten onder werktijd plaatsvindt, accommodaties en trainers die beschikbaar moeten zijn. Het zijn zomaar twee dilemma's die er in sommige gevallen óók nog bij komen kijken, somt Zijl op. "Maar gelukkig zien we dat dit her en der lukt. We moeten er toch mee dealen en iedereen past zo goed en zo kwaad als het kan aan."

Misschien krijgen sportverenigingen toch iets meer lucht, als de Tweede Kamer morgen haar hoofd buigt over een mogelijke verruiming van de trainingstijden. Zijl heeft hoop dat dit gebeurt, al was het maar zodat iedereen die in teamverband wil sporten, dat zoveel mogelijk kan doen.

"Het zou mooi zijn als dat tijdpad wat opgerekt kan worden, want vitale mensen zijn immers weerbaarder voor het virus", besluit ze.

