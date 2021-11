Natuur wordt toegankelijker voor mensen met buik- en blaasklachten

De Maag Lever Darm Stichting en Natuurmonumenten hebben samen het project When Nature Calls aangekondigd. Met een donatie van 500.000 euro van de Nationale Postcode Loterij zullen zij dertig buitentoiletten plaatsen in populaire natuurgebieden in heel Nederland.

"We hebben nog geen definitieve selectie gemaakt van natuurgebieden, maar het gaat in Drenthe waarschijnlijk om het Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen", vertelt Ivo Thonon, Beleidsadviseur Toiletalliantie.

De extra natuurtoiletten moeten de natuur toegankelijk maken voor mensen met buik- en blaasklachten en moeten de natuur beschermen tegen vervuiling.

1 wc op 4.000 voetbalvelden

"De noodzaak van dit project hebben we afgelopen anderhalf jaar in coronatijd allemaal ervaren. Overvolle natuurgebieden en onvoldoende faciliteiten", zegt Dorine Manson, Managing Director van de Nationale Postcode Loterij. Boswachters zagen vervolgens steeds meer toiletpapier achter bomen en struiken; het aantal wildplassers en -kakkers nam toe.

Nederland kampt met een tekort aan openbare toiletten. "In bewoonde gebieden worden de afgelopen jaren steeds meer stappen in de goede richting gezet. Maar in natuurgebieden vind je nauwelijks toiletten", vertelt Suzanne Vrielink, projectleider Toiletalliantie, Maag Lever Darm Stichting.

In de natuur is er gemiddeld één wc per 2.700 hectare te vinden. Dat betekent één wc voor een gebied ter grootte van ruim 4.000 voetbalvelden. Vrielink: "Voor de 3,5 miljoen landgenoten met blaas- of darmproblemen betekent het dat zij daardoor moeilijk van de natuur kunnen genieten."

Iedere WC telt

De Toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting, bestaat uit dertien maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor meer openbare en opengestelde, toegankelijke toiletten. Samen pleiten zij ervoor dat er in stadscentra en in verblijfsgebieden als parken om de vijfhonderd meter een toilet moet zijn.

Eerder dit jaar lanceerden zij een toiletnorm voor natuur- en recreatiegebieden: om de vijfentwintig kilometer een toilet langs fietspaden en om de vijf kilometer langs wandelpaden. Die norm wordt nu bijna nergens gehaald.

Vrielink: "De meer dan dertig natuurtoiletten vanuit 'When Nature Calls' zijn een mooie eerste stap, maar uiteindelijk zijn provincies en landeigenaren nodig om volledig aan de norm te voldoen." Daarom is de actie Iedere WC Telt opgezet, om samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers meer openbare toiletten in de steden en de natuur te krijgen.

Assen bovenaan

Jaarlijks presenteert de Toiletalliantie een ranglijst voor de gemeente met meeste en minste openbare toiletten. Dit gebeurt op basis van gegevens van de HogeNood-app. De app met een database van ruim 7.500 openbare toiletten in Nederland. In de provincie Drenthe staat gemeente Assen er het beste voor. De gemeente Coevorden staat op de laatste plaats met het kleinste aantal openbare toiletten.