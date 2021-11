Kunnen we straks schaatsen op Koopmansplein? 'We zijn ontzettend zenuwachtig'

Hoewel de tent er sinds vorige week staat, is het niet zeker of er morgen ook een ijsvloer in komt. Met de steeds veranderende coronaregels loopt bij de organisatie de spanning op.

"De spanning zit me tot hier", zeg organisator Nicole Landsbergen, terwijl ze naar haar voorhoofd wijst. "Als Winters Assen zijn we ontzettend zenuwachtig of het allemaal gaat lukken."

De overdekte ijsbaan op het Koopmansplein in Assen is jaarlijks een gezellig, winters tafereel met schoolschaatsen en curling. Dit jaar zouden er bijna 2.500 schoolkinderen komen schaatsen. Maar de nu geldende avondlockdown gooit ook hier roet in het eten.

Curling geschrapt

Mocht de ijsbaan er komen dan zijn de curlingavonden sowieso al geschrapt. Ook gaat de ijsbaan om 17.00 uur dicht en wordt een speciale ingang gebouwd voor het checken van QR-codes. "En we zitten in spanning of alle scholen wel komen schoolschaatsen", zegt Landsbergen.

Als dat niet doorgaat heeft de organisatie een probleem om het financieel rond te krijgen. Want met het wegvallen van activiteiten vallen ook inkomsten weg. "We hebben veel aanpassingen moeten doen en we bekijken echt per dag of het nog uit kan."

Gemeente welwillend

De gesprekkende met de gemeente Assen zijn nog gaande. Landsbergen: "Die zijn gelukkig heel welwillend en steunen ons linksom of rechtsom. Er is de gemeente veel aan gelegen om de kinderen iets te bieden in deze tijd."

De organisatie gaat vooralsnog door met de voorbereidingen en hoopt de Duitse Bierstube met gluhwein wel te openen. En er wordt alles aan gedaan om het ijsfestijn op een zo leuk mogelijke manier door te laten gaan. "Dat is zo fijn. Zeker als je hier straks rondloopt en je ziet tientallen kinderen genieten van het schaatsen. Dat is fantastisch", lacht Landsbergen.

De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers voor de bar en om toezicht te houden op de baan.

Bekijk hier onze reportage over het opbouwen van de overdekte ijsbaan in Assen: