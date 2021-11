Kunstwerk in de geest van Vasalis moet centrum Roden verfraaien

In het centrum van Roden komt een nieuw kunstwerk in de sfeer van het werk van dichter Vasalis. Op het Heereborchplein wordt een soort rustpunt gecreëerd, waar het kunstwerk als blikvanger dient.

Dichter Vasalis, pseudoniem van Margaretha Droogleever-Fortuyn Leenmans, woonde en schreef het grootste deel van haar leven in Roden. Haar werk wordt door de Vasaliswerkgroep in leven gehouden middels lezingen, essays, een Vasalis-dag en een gedenkteken bij Landgoed Mensinge.

Belangrijke inwoner

Het initiatief voor een kunstwerk in het centrum kwam echter van de gemeente, laat Daan Nijman van de Vasaliswerkgroep weten. "Zij kwamen naar ons toe met het plan. In samenwerking met de bibliotheek Roden, mensen uit de buurt en de Zakenkring is een commissie opgezet."

Volgens Renske Bult van de gemeente Noordenveld, ziet de gemeente de verfraaiing van het Heereborchplein als een mooie manier om Vasalis te eren. "Vasalis was een belangrijke inwoner. Een kunstwerk in de stijl van haar werk, is een mooi uitgangspunt."

Ontwerp onbekend

Nijman benadrukt op zijn beurt dat het geen kunstwerk of standbeeld van Vasalis wordt. "Het gaat puur om een kunstwerk in de geest van haar werk." Over het ontwerp kan Bult nog niets zeggen. "De financiering is nog niet rond, dus is er nog niets te zeggen over hoe het eruit komt te zien."

De gemeente weet al wel dat het kunstwerk zo'n 56.000 euro moet gaan kosten en dat kunstenaar Nicolas Dings het gaat maken. De gemeente betaalt 22.000 euro en de provincie Drenthe heeft afgelopen week bekend gemaakt 20.000 euro bij te leggen. Een bijdrage van het Mondriaanfonds en een crowdfunding moeten de rest van het geld opleveren. Als alles volgens planning loopt, staat het kunstwerk er tegen de zomer van 2022.