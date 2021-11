Record wéér gebroken: 551 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

Ook is een inwoner uit de gemeente De Wolden opgenomen in het ziekenhuis. (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Het aantal nieuwe positieve coronatests in Drenthe is flink gestegen ten opzichte van gisteren. Vandaag meldt het RIVM 551 nieuwe besmettingen, een nieuw dagrecord. Gisteren waren het er 395.

Het dagrecord is de afgelopen weken meerdere keren gebroken. Tot vandaag werden afgelopen zondag de meeste besmettingen gemeld, toen waren het er 525.

De meeste nieuwe positieve coronatests komen uit Emmen, daar zijn 106 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Hoogeveen volgt met 91, Assen met 65.

Ook is een inwoners uit de provincie de afgelopen dag opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. Het gaat om een inwoner uit de gemeente De Wolden.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 30-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2154 (+21) 9 21 Assen 6159 (+65) 77 19 Borger-Odoorn 2415 (+13) 36 18 Coevorden 4377 (+40) 64 33 Emmen 13636 (+106) 213 88 Hoogeveen 6958 (+91) 90 43 Meppel 3575 (+30) 36 36 Midden-Drenthe 3080 (+45) 41 32 Noordenveld 2763 (+43) 37 26 Tynaarlo 2635 (+42) 29 26 Westerveld 1679 (+19) 20 22 De Wolden 3018 (+21) 41 (+1) 27 Onbekend 175 (+15) 0 0

Landelijk

Landelijk zijn de afgelopen dag 22.199 besmettingen bevestigd. Het is de vijftiende dag op rij met meer dan 20.000 nieuwe gevallen.

In de afgelopen week zijn landelijk 155.152 positieve coronatests geregistreerd. Dat is vrijwel gelijk aan vorige week. Het RIVM spreekt van een stabilisatie.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag met 73 gestegen tot 2845, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is nog net onder het hoogste niveau van de afgelopen winter.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2250 coronapatiënten. Dat zijn er 41 meer dan gisteren. Op de ic's nam het aantal mensen met covid-19 afgelopen etmaal toe met 32 tot 595.

In de ziekenhuizen in Drenthe liggen nu elf coronapatiënten op de intensive care. Dat is een minder vergeleken met gisteren. In totaal liggen 53 patiënten met corona in een ziekenhuis in Drenthe. Dat is wel weer drie meer dan gisteren