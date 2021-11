Ruziënde neven verdacht van schietpartij in Hoogeveense woonwijk

Bij de beschieting van een flat aan de Bilderdijklaan in Hoogeveen in augustus is volgens het Openbaar Ministerie (OM) door twee mensen geschoten. Dat bleek vanmiddag tijdens de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen.

De 36-jarige Dennis de W. uit Hoogeveen werd drie dagen na de schietpartij opgepakt. Hij zit vast voor poging tot doodslag. Volgens het OM schoot hij in de nacht van 21 augustus vanaf de parkeerplaats richting het balkon op de derde verdieping, waar zijn neef Hannes W. woont. De 30-jarige W. werd begin september zelf eveneens aangehouden. Ook hij zou hebben geschoten. Niemand raakte gewond.

Familieruzie

Volgens advocaat Mike Jonk, die Dennis de W. bijstaat, zijn beide mannen neven van elkaar en speelde alles zich af tegen de achtergrond van een familieruzie, die naar aanleiding van berichten op Facebook zou zijn geëscaleerd. Hannes W. zou zijn oudere neef hebben gevraagd om langs te komen om te praten.

Toen De W. die nacht met zijn bedrijfsbus aankwam op de parkeerplaats bij de flat, zou die zijn beschoten. Er zijn kogelinslagen bovenin de bus gevonden. De 36-jarige Hoogevener zei in de rechtszaal dat hij daarna naar het politiebureau is gereden en om zijn verhaal te doen. "Ik was naar Hannes gegaan om te praten. Maar de agent die ik sprak, had net een melding gehad dat ik zou hebben geschoten. Toen heb ik gelijk gezegd dat ze mijn kleding en telefoon wel mochten onderzoeken, omdat ik dat niet gedaan had."

In plaats daarvan werd De W. naar eigen zeggen naar huis gestuurd en drie dagen later opgepakt. "Nu word ik opeens gezien als dader. Maar wat als ik daar zwaargewond was geraakt of erger?", zei hij tegen de rechters.

Wapens gevonden

Hannes W. en zijn vriendin hebben bij de politie verklaard dat er vanaf de parkeerplaats richting hun balkon is geschoten. W. ontkent dat hij zelf ook geschoten zou hebben. De politie heeft in de nacht van de schietpartij en de dag erna onderzoek gedaan bij de flat aan de Bilderdijklaan en kogelinslagen in de muur gevonden, maar geen wapen. Ook bij Dennis de W. werd geen wapen gevonden.

In oktober heeft de politie volgens advocaat Mike Jonk wél wapens gevonden tijdens onderzoeken bij een huis in Zuidwolde en op het woonwagenkamp in Hoogeveen. Daarbij zijn ook nog twee mannen opgepakt: één van 23 en één van 44 jaar. Van hen zit op dit moment alleen de jongste nog vast, bevestigt het Openbaar Ministerie.

Liegende getuige?

De rechtbank bepaalde vandaag dat de advocaat van Dennis de W. acht getuigen mag horen, onder wie ook Hannes W. Volgens Jonk lijkt het er sterk op dat W. en zijn vriendin een andere getuige in de zaak hebben gevraagd om voor hen te liegen. Het gaat om een buurtbewoner die in september bij de politie heeft verklaard dat hij niks van de schietpartij heeft gezien en vorige maand in een tweede verhoor zei dat hij een man vanaf de parkeerplaats had zien schieten. Ook die man mag Jonk vragen stellen.

De advocaat vroeg de rechtbank ook om zijn cliënt vrij te laten, omdat er volgens te weinig bewijs ligt om aan te tonen dat De W. echt heeft staan schieten vanaf de parkeerplaats. Er is één getuige die dat zegt en daarnaast Hannes W. en zijn vriendin ook, maar die zijn volgens Jonk niet betrouwbaar. Als de 36-jarige Hoogevener langer blijft vastzitten, gaat zijn bedrijf kapot, bepleitte de advocaat.

Geen vrijlating

"Als je een conflict hebt en je gaat dat schietend in een woonwijk uitvechten, is het niet uit te leggen dat je wordt vrijgelaten", reageerde de officier van justitie. De rechtbank dacht er hetzelfde over. Ze vindt de zaak te ernstig. De W. blijft in ieder geval vastzitten tot de volgende zitting, eind februari.

Hannes W. verschijnt half december voor het eerst voor de rechter. Ook hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

