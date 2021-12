Vrachtwagenchauffeur met tic voor kentekens ontdekt uit Rogat gestolen trailer in Polen

Bij het transportbedrijf AB Texel Fresh Transport hadden ze vorige week dinsdag flink de pest in, toen bleek dat in Rogat bij ochtendgloren een vrij nieuwe koeltrailer ineens was verdwenen. Het transportbedrijf had de hoop nog even gevestigd op het GPS-systeem van de trailer, maar dat werd nog diezelfde nacht rond 03.30 uur uitgeschakeld ter hoogte van Klazienaveen. En daarmee verdween de trailer in de nacht.

Op het hoofdkantoor van AB Texel Fresh Transport in 's-Hertogenbosch lieten ze het niet bij de diefstal zitten. "We schakelden razendsnel", weet woordvoerder Gerdien Simonse nog goed. Niet in de laatste plaats omdat veel vrachtwagentrailers de laatste tijd wel vaker ten prooi vallen aan dieven, zegt ze. "We deelden de diefstal direct op WhatsAppgroepen met alle medewerkers en onze sociale mediakanalen voor maximale aandacht."

'Ik wist het zeker'

Een van de mensen die diezelfde week over de diefstal las, was vrachtwagenchauffeur Wietse Punter uit Grou. "En ik heb wel wat met automerken en kentekens. Ik kan er niks aan doen, maar ik onthoud ze", zegt hij lachend. Dat gold ook voor het bericht dat AB Texel Fresh Transport op Facebook had gedeeld. Toen Punter na het lossen van een vracht in Polen besloot om vlak voor het passeren van de Duitse grens nog te tanken vlak onder de Poolse stad Rzepin, zag hij iets in zijn ooghoek op de parkeerplaats staan.

"Ik moest even twee keer kijken en daarna nóg een keer, maar daarna wist ik het zeker: dat is een afgekoppelde trailer van AB", vervolgt Punter. Op zijn telefoon pakt hij het Facebookberichtje er bij om het kenteken te checken. "Het zal toch niet, dacht ik ondertussen. Maar toen ik die vergeleek met het kenteken op de trailer, ging het dus wel degelijk om de vermiste trailer." De vrachtwagenchauffeur bedacht zich niet, zocht naar het telefoonnummer van AB Texel Fresh Transport en zocht contact.

En dat alleen maar omdat ik nog mooi even goedkoop wilde tanken in Polen" Wietse Punter - Vrachtwagenchauffeur

"Ik vroeg eerst nog of ze die trailer nog steeds misten. Je weet maar nooit", zegt Punter met gevoel voor understatement. Stiekem wist hij het antwoord al. En inderdaad, het transportbedrijf wist nog van niks. "Ze waren dolblij dat de trailer weer was opgedoken en zo is het balletje gaan rollen. En dat alleen maar omdat ik nog mooi even goedkoop wilde tanken in Polen", glundert Punter. Nadat achtereenvolgens de Nederlandse en Poolse politie zijn ingelicht, is de trailer veiliggesteld.

Geluk

Simonse laat weten dat het transportbedrijf nog altijd erg blij is dat Punter zo alert was. "En dat hij zo goed was om ons meteen te bellen. Want hoe eerder je erbij bent, hoe beter", zegt ze. Simonse realiseert zich dat haar werkgever geluk heeft gehad. "We hoorden al dat in de omgeving meer trailers ontvreemd worden en zijn dan ook heel erg blij met de oplettendheid van deze chauffeur."

Punter, zelf werkzaam voor HDB Logistics uit Joure, kreeg als bedankje een miniatuurvrachtwagentje van AB Texel Fresh Transport thuis gestuurd. "Een mooi gebaar", zegt de chauffeur, die zag dat zijn tic voor automerken en kentekens eindelijk eens van pas kwam. "Mijn vrouw zegt altijd: ja hoor, komt-ie weer aan met z'n kentekens', maar nu heb ik eindelijk eens een goed weerwoord", lacht hij. "Ik ben blij dat ik heb kunnen helpen, want dit gaat niet over twee tientjes."