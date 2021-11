Tip binnengekomen over brandstichting van testlocatie in Emmen

De brand bij de testlocatie in Emmen werd in Opsporing Verzocht besproken (Rechten: Persbureau Meter)

Een beveiliger aanwezig in de testlocatie van de GGD in Emmen heeft bij de brand van zaterdagavond 20 november waarschijnlijk erger weten te voorkomen. "De beveiliger heeft echt gevaar gelopen", zegt Thijs Damstra, woordvoerder van politie Noord-Nederland, in Opsporing Verzocht.

In het televisieprogramma werd dinsdagavond aandacht besteed aan de brand. Op camerabeelden is iemand te zien die de brand sticht. Tijdens de uitzending is er één tip binnengekomen over de brandstichter. "Hij heeft doelbewust de coronatestlocatie van de GGD in brand gestoken."

Het gaat om een man met een lichte huidskleur. Hij droeg die avond een donkerkleurige muts en gedroeg zich 'opvallend rustig'. Nadat hij de brand had gesticht, liep hij beheerst weg en keek nog even om naar de brand. De aanwezige beveiliger begon meteen met blussen en belde 112. Door zijn ingrijpen is het volgens de politie gebleven bij een verbrande roldeur en mat, en de nodige rook- en roetschade.

Vanwege de brand moest de GGD op zoek naar een andere testlocatie. In de nacht van de brand is de vaccinatielocatie in Meppel snel omgebouwd om daar de geplande tests van Emmen over te nemen. De locatie in Emmen was vanwege de brand immers onbruikbaar geworden. Er stonden de volgende dag 300 testen gepland in Emmen. Voorlopig dient sporthal Bargeres in Emmen als testlocatie.

'Doelbewust risico gelopen'

Maar het had allemaal heel anders kunnen aflopen, zegt de woordvoerder. "De beveiliger heeft echt gevaar gelopen. De dader heeft doelbewust risico genomen. Het is gelukkig goed met de beveiliger afgelopen. Hij ontdekte de brand snel, omdat hij gerommel bij de deur hoorde."

De politie is ook op zoek naar getuigen in de omgeving ten tijde van de brand. Zo waren er vlak bij drie Volkswagen Golfs geparkeerd, met de koplampen gericht op de testlocatie. Bij de auto's op de parkeerplaatsen stonden ook mensen te kijken.

De brandstichter is op camera gespot

