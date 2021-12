Wonen in zeemuseum Miramar? Als je coördinator wordt, kun je er zo in

Slimme deal

"Dat was wel een teleurstellend bericht", zegt voorzitter Maurits van Geel. "Want we waren al een aantal maanden op zoek en uiterlijk 1 januari willen we een nieuwe coördinator hebben."

Als coördinator heb je de dagelijkse leiding over het museum, ben je verantwoordelijk voor de 22 vrijwilligers en beheer je het gebouw. Een flink pakket aan taken voor een vrijwillige functie, maar het bestuur heeft een slimme deal in gedachten.

Geen slecht bedrag

Boven het museum zit namelijk een riant appartement, dat ooit toebehoorde aan oprichtster Jeanne Warners. Tot april dit jaar verhuurde het bestuur dat appartement voor wat extra inkomsten, maar nu staat die weer leeg. Een uitstekende gelegenheid dus om de woning als ruilmiddel in te zetten. "Als je de vrijwilligersbaan aanneemt, mag je er voor een schijntje in wonen", vertelt Van Geel. Het is afhankelijk van de onderhandeling, maar de prijs begint al vanaf zo'n 350 euro inclusief. Voor een woning van ruim 100 vierkante meter geen slecht bedrag."

De bovenverdieping heeft onder meer een groot terras en een ruime zolder. "Waar makkelijk tien bedden in kunnen", voegt Van Geel eraan toe.

Op deze zolder 'passen wel tien bedden' (Rechten: RTV Drenthe)

Kinderen op bezoek

Maar daarvoor ben je wel vier dagen in de week in touw. "Je moet goed kunnen organiseren en plannen", omschrijft Van Geel de functie-eisen. "We hebben net alle 1100 kinderen van de scholen in Westerveld op bezoek gehad. Dat betekent schema's maken, de vrijwilligers aansturen."

Maar daarvoor krijg je dus wel een huurwoning terug, want op zichzelf al zeldzaam is in de overspannen woningmarkt. "Je moet er wat voor doen, maar dan heb je ook een fantastische woning op een heel mooie plek", besluit Van Geel.