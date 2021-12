Bus die overlast asielzoekers in trein Zwolle-Emmen moet voorkomen, doet alleen enkele reis

Ruim een week rijdt-ie nu. De speciale bus voor asielzoekers die reizen tussen station Zwolle en het aanmeldcentrum in Ter Apel. De bus die de aanhoudende overlast door asielzoekers moet tegengaan in de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle en vice versa. Maar de bus rijdt maar één kant op, en is bovendien niet bedoeld voor de groep die de meeste problemen veroorzaakt.

Voor definitieve conclusies is het na ruim een week nog te vroeg. Feit is wel dat ze bij Arriva vooralsnog bar weinig merken van de rechtstreekse verbinding tussen Zwolle en Ter Apel. "De bus wordt heel weinig gebruikt", constateert Liesbeth Oelen van Arriva. "En ook het aantal incidenten in de treinen is niet verminderd."

Het aantal incidenten in november was ongeveer even hoog als in oktober, zegt Oelen. Toen werd een recordaantal van meer dan zestig incidenten geregistreerd.

Lege bus

De problemen op de Vechtdallijn, tussen Emmen en Zwolle, doen zich voor in beide reisrichtingen. De extra bus die nu wordt ingezet, rijdt echter maar één richting op: van Zwolle naar Ter Apel. En rijdt vervolgens leeg terug naar Zwolle.

"De bus is bedoeld voor asielzoekers die onderweg zijn naar het azc in Ter Apel", zegt woordvoerder Anita Klingenberg van de gemeente Emmen. Doel is de trein tussen Zwolle en Emmen, de bus tussen Emmen en Ter Apel én het stationsgebied van Emmen te ontlasten. "Voor deze bus hoeven de asielzoekers geen kaartje te kopen, en dat was vaak het probleem."

Maar mensen die voor het eerst naar Ter Apel reizen zijn het probleem helemaal niet, zegt Oelen van Arriva "Dat zijn over het algemeen niet de overlastgevers." De overlast wordt veelal veroorzaakt door asielzoekers die al in het azc in Ter Apel zitten en een dagje naar Zwolle gaan. Vaak hebben ze geen vervoersbewijs en gaat het mis bij de kaartcontrole.

Het probleem op de Vechtdallijn speelt al jaren en er is al het nodige geprobeerd om de overlast terug te dringen. Met 'vliegende brigades' (beveiligers) bijvoorbeeld, die het gewone treinpersoneel ondersteunen. Maar het hielp niet.

Extra controles op de perrons in Emmen en Zwolle bleken evenmin een waterdichte oplossing: "Als ze er in Zwolle niet in komen, pakken ze de trein naar Almelo en stappen ze daar over op de trein naar Mariënberg. Of ze stappen niet in Emmen op maar in Nieuw-Amsterdam", zegt Oelen. "Zo ontlopen ze die extra perroncontroles."

Hoge verwachtingen

Nu springt het ministerie van Justitie en Veiligheid dus bij, met een speciale, door het Rijk betaalde busdienst. Die rijdt drie keer per dag en is door asielzoekers gratis te gebruiken is. Ook door hen die al in het azc in Ter Apel zitten, en eerder op de dag met de trein naar Zwolle zijn gereisd.

Maar de vlag kan nog niet uit. "Dit is nog steeds geen oplossing voor de overlast", concludeert Oelen van Arriva. Voor Emmen is dit een deel van de oplossing. "Daar hebben wij ons hard voor gemaakt", zegt Klingenberg. Maar, zo erkent ook zij: "Dit is maar een klein stukje van de puzzel."

De speciale busdienst is een proef. Tot het einde van het jaar wordt de bus betaald door het Rijk.

