Titt'n heeft bijna gouden plaat binnen: 'Even aanklikken en niet luisteren'

'Ben je geil of wil je een koekje'. De song van Titt'n, met frontman Ronald Buld uit Ruinerwold, is 23 jaar geleden uitgekomen. En nu is-ie weer helemaal populair. Of nou ja, de song is nog stéeds populair. Want 23 jaar na het uitkomen krijgt de band er een gouden plaat voor.

De single is namelijk bijna 40.000 keer verkocht. En dat geeft recht op een gouden plaat. Dus klopt de platenmaatschappij van destijds aan bij Ronald Buld. Of hij nog interesse heeft in een gouden plaat. Er zijn nog een paar honderd hits of streams nodig, vertelt Buld.

Het is dan overigens alleen de titel die hij eraan overhoudt. Verder houdt hij er niet zo veel aan over. "Elk jaar krijgen we keurig 2,36 euro van Buma Stemra overgemaakt. De rest gaat naar The Clash en andere mensen." The Clash zong de oorspronkelijke single Should I Stay or Should I Go, waarvan Titt'n met Ben je geil of wil je een koekje en parodie maakte.

'De cirkel is rond'

"We vinden het ontzettend grappig dat 23 jaar na dato die maatschappij ons belt, en vraagt of we zin hebben in een gouden plaat. Natuurlijk willen dat. Dat is toch fantastisch. Dan is de cirkel rond, en zijn we er ook wel klaar mee. Het is een uit de hand gelopen grap."

Maar goed, de gouden plaat is nog niet binnen. "Wat mensen dus moeten doen is naar Spotify gaan en die plaat even aanklikken. Je hoeft het niet eens te luisteren, dat is al erg genoeg. Gewoon even een paar keer aanklikken zodat die streams geteld worden."

En waar die gouden plaat gaat komen? "Zou het mooist zijn dat-ie in het dorpshuis komt te hangen." Eigenlijk waar de plaat is ontstaan, in 1998.

De videoclip van 'Ben je geil of wil je een koekje'