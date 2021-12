'QR-codes scannen kunnen winkelmedewerkers er niet bij hebben'

Als de overheid wil dat klanten van niet-essentiële winkels, zoals kleding- en boekwinkels, binnenkort bij binnenkomst hun coronapas moeten laten zien, moet ze de controle zelf voor haar rekening nemen. Dat vindt algemeen directeur Roy van Keulen van Ziengs Schoenen. De directeur van het landelijke bedrijf, dat gevestigd is in Assen, vindt dat winkelmedewerkers er niet mee moeten worden belast,

Na de Tweede Kamer ging gisteren ook de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel om op meer plekken het coronatoegangsbewijs te gaan checken. Dat zou dan ook moeten gebeuren in onder meer kapperszaken, pretparken en meubelzaken. Wanneer het zover is, is nog niet duidelijk.

"Onze medewerkers hebben het al best moeilijk in deze coronatijd", zegt Van Keulen. "Wij zijn heel trots op hoe ze met alle beleidswijzigingen omgaan en dan komt er straks weer een extra scanactie bij. Je moet bedenken dat er dagelijks vele miljoenen mensen winkels binnenlopen, ook die van Ziengs Schoenen en al die klanten controleren is gewoon een heel grote klus."

Controles in winkelstraten

"Het is een bepaling van de overheid en ik vind dat de handhaving ervan dan eigenlijk ook bij de overheid zelf hoort te liggen", vervolgt de directeur van het schoenenconcern. Ze zou steekproefsgewijs controles kunnen doen in winkelstraten bijvoorbeeld om te kijken of klanten een coronatoegangsbewijs hebben."

In de horeca is de coronapas in september al ingevoerd. En ook de controle daarop hoort volgens Van Keulen bij de overheid thuis en niet bij de medewerkers. Voor winkels ligt het volgens hem ook nog iets anders: "Als klanten in de horeca naar binnen willen, gaan ze zitten en bestellen ze iets. Tegenover de kosten die gemaakt moeten worden om iedereen te checken, staan dus ook inkomsten. In winkels is dat anders."

Een klant die een winkel binnenloopt, koopt lang niet altijd iets, legt Van Keulen uit, maar moet wel gescand worden. Ook als hij of zij alleen even wil rondneuzen. "Het moeten controleren van alle klanten zijn extra handelingen en die kunnen we er met één of twee medewerkers in winkels niet bij hebben."

Discussies aan de deur

"Wat je ook niet moet onderschatten, is dat winkelmedewerkers te maken zullen krijgen met discussies aan de deur van mensen die geen coronapas hebben, maar wel naar binnen willen. Nou, daar zijn onze medewerkers niet voor opgeleid, daarvoor hebben ze de baan ook niet aangenomen. Ze hebben verstand van schoenen, die ze graag willen verkopen en willen niet in die tweestrijd getrokken worden."

