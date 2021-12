Streep door Wildnights, Emmen Onder Nul maakt pas op plaats

Volgens woordvoerder Hanneke Wijshake heeft het weinig zin om Wildnights door te laten gaan. "Het evenement vindt altijd plaats in de avonduren, van sluitingstijd tot een uur of negen. Nu alles om 17.00 uur dicht moet, is er domweg geen gelegenheid."

Dit jaar stond het evenement gepland voor 26 december tot en met 9 januari. Het park verwacht ook niet dat de avondlockdown nog voor die tijd gaat verdwijnen. "Mocht er toch later deze maand toch versoepeld worden, dan wordt het qua organisatie te kort dag voor ons."

Backstage

Daarom wordt een deel van het park feestelijk opgeluisterd met kerstbomen, vuurkorven, nepsneeuw en foodtrucks. "Op die manier willen we alsnog een winters sfeertje neerzetten." Voor bezoekers blijft het verder mogelijk om de avondverblijven van de dieren te verzoeken. "Onze backstageroute is de komende tijd gewoon open.

Het winterevent Emmen Onder Nul in Emmen lijdt ook onder de nieuwe coronamaatregelen. Een groot deel van het programma van dit winterevent is geschrapt of uitgesteld, laat wethouder Guido Rink weten. Hij spreekt van een gepaste pas op de plaats.

Meer exposure

Het was de bedoeling dat tussen eind november en begin januari allerlei evenementen werden georganiseerd. Op het gebied van geschiedenis, kunst en cultuur tot sport en welzijn. Door het combineren van nieuwe activiteiten en al bestaande (zoals China Lights, Wildnights en de ijsbaan in het centrum van Emmen) onder de vlag van Emmen Onder Nul, mikte Rink op meer exposure voor de regio.

Vanwege de oplopende besmettingen en aangescherpte covid-maatregelen, is het volgens hem verstandiger om de rem in te trappen. Rink: "Als gemeente hadden we ook een aantal activiteiten in de steigers. Zoals een reuzenrad, een doolhof van kerstbomen en lichtprojectie op de muren van de Grote Kerk. Hier hebben we een streep doorgezet."

Aan de andere kant is hij blij dat het wel gelukt is om China Lights door te laten gaan. De gemeente werkt inmiddels aan een overzicht van wat wel en niet door kan gaan. "Denk bijvoorbeeld aan de Nieuwjaarsduik."

IJsbaan

Of de ijsbaan die jaarlijks in het centrum van Emmen wordt geplaatst, is nog niet bekend. De ijsbaan zou op 27 november open gaan, maar dat is voorlopig uitgesteld.