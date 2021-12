Kinderen vinden Gevangenismuseum Veenhuizen leukste van Drenthe

Kinderen zijn onder de indruk van het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Het museum is uitgeroepen tot 'meest kidsproof' museum van Drenthe. Het Gevangenismuseum kreeg een rapportcijfer van 8,6

De prijs is een initiatief van het platform Museumkids, een onderdeel van de Stichting Museumkaart. Via een app kunnen kinderen die bij een museum zijn geweest een rapportcijfer uitdelen. Zo bepalen kinderen zelf of een museum geschikt voor ze is. In heel Nederland zijn volgens de test 66 musea geschikt voor kinderen. Via de app kwamen het afgelopen jaar 8000 beoordelingen van kinderen binnen.

In totaal gaven 77 kinderen hun mening over het museum in Veenhuizen. In 2018 was het museum ook al provinciewinnaar.

Hunebedcentrum

Het Hunebedcentrum in Borger viel ook bij kinderen in de smaak. Na 100 beoordelingen staat het museum op een rapportcijfer van 8,5, een tiende lager dan het Gevangenismuseum.

Het meest kindvriendelijke museum van het land staat in Kerkrade. Het Discovery Museum kreeg van de kinderen een 9,2.

Bij dit Limburgse museum zijn er tentoonstellingen over de aarde, ontwerp en wetenschap & techniek.