Ron Meulenkamp kruist degens met vrouw in eerste ronde WK Darts

Ron Meulenkamp speelt over twee weken in de eerste ronde van het wereldkampioenschap Darts tegen Lisa Ashton. De 33-jarige geboren Hoogevener neemt het daarmee op tegen een viervoudig wereldkampioen bij de vrouwen.

Voor Meulenkamp is dit het zesde PDC-wereldkampioenschap waaraan hij deelneemt. Vanaf 2019 behaalde hij telkens de tweede ronde. Vorig jaar bleek Vincent van der Voort te sterk voor 'The Bomb', die overigens al geruime tijd in Almere woont.

Bekend met een Drent

Het is niet de eerste keer dat de 51-jarige Ashton het opneemt tegen een Drent. Twee jaar geleden was zij de tegenstander van Jan Dekker uit Emmen. Laatstgenoemde ging er destijds met de winst vandoor (1-3). Het is de derde keer dat Ashton meedoet aan het 'mannenwereldkampioenschap'. Ze wist nog nooit door de eerste ronde te komen. Vorig jaar verloor ze met 2-3 van Adam Hunt.

'The Bomb' speelt op woensdag 15 december om 20:00 uur tegen 'The Lancashire Rose'. Meulenkamp staat momenteel 54e op de zogeheten 'Order of Merit', de wereldranglijst in het darts. Hij is daarmee de hoogstgeplaatste Drent en de enige uit onze provincie die zich heeft geplaatst voor het WK Darts.