Assenaar veroordeeld voor auto vol wapens

De agenten doorzochten de wagen na een melding over het schieten met wapens door drie mannen in een zware auto. Dit gebeurde onder meer op een afgelegen terrein in Zeijen. De pistolen lagen open en bloot in de auto. De drie mannen werden aangehouden.

Ze erkenden dat zij de pistolen hadden gekocht in Duitsland. Voor ieder eentje. Ze probeerden die even uit. De mannen verbleven in een opvang voor daklozen. In de kamer van de 25-jarige vonden de agenten ook nog een katapult en een vlindermes.

Adolescentenstrafrecht

De twee medeverdachten kregen in maart van dit jaar door de politierechter een werkstraf van 100 uur opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. Deze mannen van 20 en 22 jaar werden berecht via het adolescentenstrafrecht. Daarbij hield de rechter rekening met de jeugdigheid van deze mannen en worden de straffen hierop aangepast.

De 25-jarige Assenaar kreeg ook een hogere straf vanwege zijn strafblad. Daaruit blijkt een voorliefde voor wapens, zei de rechter.

Lees ook: